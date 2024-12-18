联合国人权理事会发布报告显示——

本报记者 谢佳宁

联合国人权理事会不久前发布有关“加拿大当代形式奴隶制”的报告指出，临时外国工人在加拿大工作面临多种剥削，包括克扣工资、无薪加班、长时间工作、休息时间受限、防护设备不足等。联合国人权理事会表示，加拿大需要建立和执行明确的监督框架以保护工人权利，解决助长剥削的歧视问题，敦促加拿大完善立法，对相关公司执行强制性人权调查。

联合国人权理事会特别报告员在走访加拿大渥太华、蒙克顿、蒙特利尔、多伦多和温哥华等地后，发现参与加拿大政府“临时外国工人计划”的工人面临精神和身体虐待、克扣工资、工作环境恶劣、工作时间超长、难以获得医疗保健服务等境遇。联合国人权理事会报告指出，加拿大的这一计划已持续数十年，该计划有利于雇主，但不利于工人维权。

据悉，加拿大政府的“临时外国工人计划”允许一些行业的雇主在无法找到本地工人时引进外国工人。外国工人需缴纳一定费用参加该计划，以寻求在加拿大获得“更好”的薪资机会。报告指出，很多外国工人甚至借钱参加该计划，并用他们在加拿大取得的工资偿还债务。临时外国工人通过所谓的封闭式工作许可证与雇主绑定，只能为申请将他们引进到加拿大的雇主工作，工人往往缺乏对自己权利的了解。雇主通常也会阻止工人向社会组织寻求帮助。

加拿大就业和社会发展部的数据显示，2023年，该国企业获准雇用约23.96万名临时外国工人，是2018年的两倍多，主要从事餐饮、建筑和医疗保健等行业。来到加拿大的临时外国工人数量不断增加，改善了当地一些行业的劳动力短缺状况，但外国工人权利受侵害案例也持续增加。

加拿大新不伦瑞克省马杜·维尔马移民司法中心制作的纪录片《混乱与控制》反映了临时外国工人在加拿大所受的不公平待遇。其中一名外国工人坦言：“心理虐待是家常便饭。”她表示，“临时外国工人受到的待遇完全不同，我们会因上厕所而受到训斥和羞辱，雇主甚至不经允许就打开我们的邮件。当雇主不遵守规定时，我们也不敢去投诉，投诉意味着我们可能失去工作机会，我们一直受到威胁。”

加拿大移民工人正义组织工作人员克里斯·拉姆萨鲁普介绍，很多受伤的临时外国工人在恢复健康之前会被扣工资或被迫带病返岗，如果他们试图获得医疗保健服务或雇主补偿，则会被遣返回国。拉姆萨鲁普说：“我们根本不应该有这样的政策，我们不能从有色人种工人的血汗、眼泪和牺牲中获利。”

联合国人权理事会在报告中强调，与其他新移民不同，临时外国工人无法从联邦安置服务中受益，而联邦安置服务本应该向他们提供应享权利的相关信息，提高他们参与社会活动的能力。在雇主眼中，封闭式工作许可证是必要的，这样他们才能收回招聘和运送临时外国工人的成本。

此次发布的联合国人权理事会报告，与加拿大不列颠哥伦比亚省移民工人中心2022年报告中关于虐待临时外国工人的相关调查结果有很多相似情况。撰写2022年报告的不列颠哥伦比亚省移民工人中心律师阿曼达·阿齐兹表示，“不幸的是，外国临时工人遭虐待的情况并没有发生积极的改变。”

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)