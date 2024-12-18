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联合国粮农组织等国际机构和专家呼吁——

加强全球可持续土壤治理

中国实现荒漠化和沙化土地“双缩减”

本报记者 管克江
2024年12月18日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，联合国粮食及农业组织（粮农组织）发布名为《近东和北非地区可持续土壤治理区域行动计划》报告，呼吁全球提升对农业用地退化问题的重视。这份报告是在《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）期间发布的，旨在呼吁各国不断提升土壤监测和治理能力，并强化区域内和区域间合作。

　　粮农组织在报告中说，近东和北非大部分地区处在极度干旱、干旱或半干旱地带，年平均降水量仅217毫米，且人口密度较大，对有限的土壤和水资源形成压力。粮农组织助理总干事兼近东和北非区域代表埃尔瓦尔表示，土地恢复是确保粮食安全和应对气候变化之本，土地退化造成近东和北非地区每年90亿美元的损失以及土壤生产力减少，但是这一区域依然有潜力成为可持续土壤治理的典范。

　　防治土地退化是COP16上的重要议题。联合国2030年可持续发展议程中的可持续发展目标15提出，“保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统，可持续管理森林，防治荒漠化，制止和扭转土地退化，遏制生物多样性的丧失。”据统计，全球高达40%的土地已退化，对气候系统、生物多样性以及民众生计造成影响。联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，恢复土地和应对干旱等问题的资金需求极为庞大，预计到2030年，全球累计投资需达到2.6万亿美元。

　　粮农组织先前发布的报告显示，全球16.6亿公顷土地由于受人类影响而退化，其中60%是包括农田和牧场在内的农业用地。COP16期间，波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦主持编写的一份报告指出，非科学的农业生产方式造成了森林砍伐、水土流失和污染，是导致土地退化的重要原因。此外，不合理的灌溉方式浪费了有限的淡水资源，过量使用氮肥和磷肥也破坏了生态系统的稳定性。

　　粮农组织呼吁综合采取农业改革、土壤保护、水资源管理、数字化解决方案、可持续或绿色供应链、公平的土地治理等举措，遏制土地退化。报告说，新技术与大数据和人工智能的结合，以及精准农业、遥感技术和无人机等创新手段，能够实时监测和应对土地退化问题。同样，精准施用水、养分和杀虫剂以及早期病虫害检测，也能带来显著效益。

　　国家和区域发展机构阿拉伯协调小组在COP16期间宣布，将在2030年前投入100亿美元，以应对土地退化、荒漠化和干旱等重大挑战。伊斯兰开发银行行长穆罕默德·贾西尔表示：“这100亿美元的承诺体现了我们共同应对当今最紧迫挑战的决心。通过修复退化土地、防治荒漠化和干旱，我们不仅要保护生态系统，更要确保全球最脆弱群体的生计，提高他们适应环境变化的能力。”

　　中国在土地恢复方面的成功经验得到各方肯定。COP16中国馆举行的边会上，中方发布了《中国土地退化防治情况研究报告》。报告系统总结了中国土地退化防治的政策理念、重要举措和进展成效，梳理了中国深入参与荒漠化相关可持续发展进程的工作，以及对推动完善荒漠化公约机制、制定战略框架、强化全球荒漠化治理作出的贡献。

　　据中国国家林业和草原局荒漠化防治司司长黄采艺介绍，经过40多年不懈努力，中国实现了荒漠化和沙化土地“双缩减”，为全球贡献1/4新增绿化面积，成为率先实现土地退化零增长的国家，为世界各国提供了创新的土地退化防治与经济高质量发展协同共进、“里约三公约”（《联合国防治荒漠化公约》《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》）协同增效的“中国方案”和“中国智慧”。

　　阿拉伯国家联盟环境与气候事务司司长马哈茂德·法萨拉说：“土地退化影响了粮食安全和生物多样性，还威胁着人们的生计，尤其是在生态脆弱地区。”中国在土地修复方面取得的成就以及对可持续生态发展的承诺，为全球提供了宝贵经验。联合国环境规划署官员迪亚内·克莱米指出，中国在环境保护方面的引领作用对于全球环境治理至关重要。

　　（本报迪拜电）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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