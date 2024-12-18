本报记者 管克江

“中国拥有稳定畅通的产业链供应链体系。中国加快发展新质生产力，未来发展将以科技创新和可持续发展等为特征。我们看好中国经济高质量发展前景。”沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“沙特阿美公司”）下游业务总裁穆罕默德·卡塔尼日前接受本报记者采访时说。

沙特阿美公司是全球一体化能源和化工品企业，公司下游业务主要集中在能源贸易、石化产品生产以及零售业务等。沙特阿美公司同中国伙伴有着长久的合作关系。卡塔尼表示，中国广阔的市场、门类齐全的制造业体系、丰富的劳动力资源和人才储备，为外资企业在华发展提供了巨大机遇。

2016年，由中国石化和沙特阿美公司共同出资组建的延布炼厂项目正式投产；由福建省、中国石化、沙特阿美公司合资建设的福建古雷炼化一体化工程二期项目已于2024年11月开工……卡塔尼说：“这些合作促进了参与方的优势互补，实现了互利共赢，共同书写沙中合作的美好篇章。”

“作为沙中合作典范项目，延布炼厂生产运行达到世界领先水平，正助力沙特经济转型升级，惠及当地民生。”卡塔尼表示，此外，沙特西海岸吉赞产业聚集区，沙特东部省的世界级海运堆场和能源园区，都吸引了来自中国的优秀企业。中国宝武钢铁集团有限公司旗下宝钢股份已与沙特阿美公司和沙特公共投资基金签约，将共同在沙特建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。

卡塔尼表示，沙特阿美公司从能源需求、经济增长、人口规模、生活水平等各方面综合考虑对外投资战略。“从下游综合制造业到先进减排技术，再到数字领域，中国都是我们最重要的战略伙伴之一。”卡塔尼说，作为全球第二大经济体，中国在亚太地区发挥着至关重要的作用。“在沙特阿美公司的全球投资战略中，亚洲尤其是中国具有特殊的地位。我们希望成为中国经济高质量发展进程中的合作伙伴。”

“能源合作已成为沙特阿美公司与中方合作的主要领域，但我们对沙中未来合作的愿景远不止于此。”卡塔尼表示，中国提出的共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度契合。沙特积极参与共建“一带一路”，致力于促进中国与欧洲和非洲的联通和贸易往来。欢迎中国企业在沙特投资设厂。“事实上，很多中国企业已在沙特投资和参与建设了各类能源、基础设施和供应链项目。”卡塔尼说。

卡塔尼表示，在高质量共建“一带一路”框架下，沙中合作不断提质升级，并已扩展至数字和可持续发展领域。双方将利用数字、通信和智慧城市等相关技术，依托电信基础设施和电子商务平台，促进互联互通和经济社会发展。展望未来，沙中合作前景广阔，机遇众多。“双方将继续努力，进一步推动高质量共建‘一带一路’和沙特‘2030愿景’深入对接，助力共同发展繁荣。”卡塔尼说。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)