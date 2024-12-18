本报北京12月17日电 （记者李欣怡）中共中央政治局委员、外交部长王毅17日以视频方式出席亚洲相互协作与信任措施会议第七次外长会议。

王毅说，中方作为亚信创始成员国，积极参与亚信进程，始终支持亚信发展，将继续为亚信发展提供支持。

王毅表示，保安全、促发展、求合作、谋共赢是绝大多数国家的迫切愿望。亚信可以为此发挥独特作用，打造亚洲命运共同体，拓展共赢发展新空间。一是坚持和平共处，谋求共同安全；二是共建“一带一路”，促进繁荣发展；三是尊重多样文明，推动交流互鉴；四是践行多边主义，共建美好家园。

王毅强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化，是给亚洲各国带来更多机遇的现代化。中国愿同亚信成员国一道，坚持团结协作、携手缔造共赢发展的亚洲文明新形态。

哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌介绍了担任亚信轮值主席国两年来所做工作，新任主席国阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫通报了下步重点考虑。各方认为，亚信各成员国应团结互信，深化战略协作，建强完善亚信机制，扩大组织影响，携手全球南方共同应对全球性挑战。各方将探讨更好对接“一带一路”倡议和全球安全倡议，促进地区互联互通，增进各国相互理解。

会议通过了完善信任措施等成果文件。

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 03 版）

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