约翰·米勒—怀特

美国和中国加强交流对话，客观、深入地了解对方，有助于扩大共识、减少分歧。这不仅有利于两国关系发展，也有助于世界和平发展

一位中国朋友曾问我：“作为一名外国人，你认为中国正在发生的最重要变化是什么？”我答道：中国人变得更加自信了。中国人民对自己国家在世界上的地位认识更加清晰，为国家在短短几十年间取得的经济社会发展成就感到自豪。客观地说，中国发展的规模和速度，历史上没有任何一个国家能够与之相提并论。

过去几十年，中国取得了前所未有的发展成就，中国式现代化展现澎湃活力。中国的发展产生了世界性影响，鼓舞了全球南方国家。在中国发展进步的过程中，全过程人民民主发挥重要作用，足以说明这是符合中国国情的正确选择。

中国的全过程人民民主是贯通国家政治生活和社会生活各层面各维度的全方位民主，是治理一个人口大国最管用、最有效的制度安排。在中国共产党的领导下，人民代表大会制度、政治协商制度相辅相成，发挥各自功能，实现了人民的有效政治参与，保障了人民权益，有效维护了人民的利益。通过多层次的制度设计，中国全过程人民民主形成自上而下、自下而上的良性循环。通过长期探索，中国基于自身文化与价值传承，找到了一条能够使14亿多中国人民受益的发展道路。

1979年至2023年中国经济年均增长8.9%，2023年中国经济总量达到17.8万亿美元，在世界经济中的占比达到16.9%，稳居世界第二位，能够取得这些成就离不开有效的制度安排。中国的制度运行坚持以人民为中心。占世界人口近1/5的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，为全球减贫事业和人类发展进步作出了重要贡献。按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，大大加快了全球减贫进程。中国已拥有全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。中国人民对政府信任度高。哈佛大学肯尼迪学院开展的一项民调显示，中国民众对政府满意度连年保持在90%以上。

世界有必要深入研究中国全过程人民民主，更好读懂中国的制度密码。各国加强文明交流互鉴，取长补短，可以更好地完善自身，不断进步。美国和中国是世界前两大经济体，两国加强沟通协调，才能实现和平共处。这对于两国的未来都十分重要。双方加强交流对话，客观、深入地了解对方，有助于扩大共识、减少分歧。这不仅有利于两国关系发展，也有助于世界和平发展。

（作者为美国美中合作基金会执行主席）

《 人民日报 》（ 2024年12月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)