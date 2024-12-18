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“您重视科普，给了我们很大的鼓励”（大道之行）

本报记者 刘歌
2024年12月18日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　戴伟是一名英国化学家，来中国从事科研相关工作已近30年。他是北京化工大学特聘教授、北京化工大学科普实验中心主任，也是许多中国孩子眼中的“化学魔法师”。在2020年春节团拜会上，习近平主席亲切地称他为“同行”。

　　2020年1月23日，戴伟受邀参加在人民大会堂举行的春节团拜会。“习近平主席朝我们走过来，他一看我的领带上印有元素周期表，就对我说，我知道你是做什么的，我跟你是同行，我也是学习化工的。”回忆起当时的场景，戴伟高兴地说：“那是我和习近平主席第一次见面。”

　　2020年9月11日，习近平主席在京主持召开科学家座谈会并发表重要讲话，就“十四五”时期中国科技事业发展听取意见。戴伟受邀参加，并与其他6位科学家代表先后发言。习近平主席同发言的每一位科学家都进行了交流，深入探讨一些重大科技问题和科技体制改革创新问题。座谈会上，戴伟分享了自己常到中小学课堂科普化学实验的经历。习近平主席对此十分关注，强调“学生的动手能力和独立思考能力的培养要跟上”。

　　座谈会上与习近平主席的交流给戴伟留下了深刻印象。“习近平主席有着自己独到的分析和见解。”戴伟表示，“习近平主席提到很多深刻的概念，涵盖科学、历史、哲学等诸多学科。”

　　“我小时候有两个爱好：一个是化学，一个是中国。”戴伟说，十几岁时，他就开始从中国驻英国大使馆订阅介绍中国的刊物，那是他当时了解中国的重要途径。

　　大学毕业后，戴伟在英国埃克塞特大学任教。1987年，第二十五届国际配位化学会议在南京召开，戴伟受邀与会。“那是我期待已久访问中国的机会。”戴伟说，那次中国之行，他去了苏州、杭州、上海，亲眼观察中国，实地了解中国，有了中国朋友。“也从那时起，我开始用磁带自学汉语。”此后，戴伟几乎每年都来中国几趟，旅游、开会、访学、作学术报告。“每次来中国，我都能感觉到，中国发生着日新月异的变化。”他说。

　　戴伟看到了中国的快速发展，坚信中国有着美好的未来。1996年，他做了一个重要决定：到中国发展。那一年，应北京化工大学应用化学系的段雪教授邀请，戴伟到北京化工大学开展合作研究。2001年，他获得中国政府友谊奖，2005年获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。

　　戴伟的实验室满是大大小小的化学器皿，还有一大摞获奖证书、奖章。实验室的墙上，挂着他为中国孩子做科普的彩绘图画。画中的戴伟，身穿白大褂、戴着护目镜、手拿实验器材，和小朋友们在一起。近年来，戴伟的科普足迹遍布中国300多座城市，为数十万中小学生开展义务科普，其中不乏一些偏远地区。接受记者采访前，戴伟刚结束在甘肃的4场科普活动。“我希望参加科普活动的每一个学生都能有收获。”戴伟表示，因为心里装着热爱，他每次都尽量把实验准备得丰富、有趣。

　　“说到科普，我要感谢习近平主席。在科学家座谈会上，我对习近平主席说，您曾说过，科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。您的‘两翼理论’给了我很大的启发。您重视科普，给了我们很大的鼓励。”戴伟说。

　　2018年，戴伟开始制作发布化学实验科普短视频，这让他成为更多孩子眼中的“化学魔法师”。戴伟认为，很多科研和创新的出发点，都源自人类探究自然奥秘的好奇心，要呵护孩子们的好奇心，激发他们对科学的兴趣。“在实验中，学生能发现化学的奇妙。”戴伟坚持做科普有两个目标：一是希望在孩子们心中埋下热爱化学的种子，点燃他们对化学的兴趣；二是通过科普，培养孩子们的科学素养和判断真伪的能力。谈及未来，戴伟说，只要条件允许，他会坚持科普，激发更多“未来科学家”对化学的兴趣。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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