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第19届联合国互联网治理论坛开放论坛在沙特阿拉伯利雅得举办

2024年12月17日15:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗12月17日电 （记者沈小晓）12月16日，由联合国儿童基金会、中国网络社会组织联合会和中国传媒大学共同主办的第19届联合国互联网治理论坛（IGF）“推动科技企业履行儿童网络保护责任”开放论坛在沙特阿拉伯利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心成功举办。

图为第19届联合国互联网治理论坛（IGF）“推动科技企业履行儿童网络保护责任”开放论坛活动现场。中国传媒大学供图。

图为第19届联合国互联网治理论坛（IGF）“推动科技企业履行儿童网络保护责任”开放论坛活动现场。中国传媒大学供图

各主办单位代表、专家学者、企业代表出席会议并发言。与会代表围绕科技企业在进行科技创新时，如何有效担负起儿童网络保护的责任，以及如何利用人工智能等新兴技术，在科技创新中落实儿童网络保护的责任等话题进行了深入交流。

图为与会代表围绕主题进行发言讨论。中国传媒大学供图。

图为与会代表围绕主题进行发言讨论。中国传媒大学供图

据悉，本次开放论坛是第19届联合国互联网治理论坛（IGF）的48场开放论坛活动之一，由来自政府部门、社会组织、高校科研机构、互联网企业等100余位嘉宾线上线下参加。与会人员一致认为，开放论坛为各国制定保护政策，保护儿童网络安全提供了有益参考。

图为与会人员代表现场合影。中国传媒大学供图。

图为与会人员代表现场合影。中国传媒大学供图

(责编：于洋、杨牧)

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