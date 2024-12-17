国家移民管理局今天（2024年12月17日）发布公告，即日起全面放宽优化过境免签政策，将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。符合条件的俄罗斯、巴西、英国、美国、加拿大等54国人员，从中国过境前往第三国（地区），可从24个省（区、市）60个对外开放口岸中任一口岸免签来华，并在规定区域停留活动不超过240小时。

此次放宽优化过境免签政策新增的21个口岸包括：山西太原武宿国际机场口岸，江苏苏南硕放、扬州泰州国际机场口岸，浙江温州龙湾、义乌国际机场口岸，安徽合肥新桥、黄山屯溪国际机场口岸，福建福州长乐、泉州晋江、武夷山国际机场口岸，江西南昌昌北国际机场口岸，山东济南遥墙、烟台蓬莱、威海大水泊国际机场口岸，湖南张家界荷花国际机场口岸，广西南宁吴圩、北海福成国际机场口岸，海南海口美兰、三亚凤凰国际机场口岸，四川成都天府国际机场口岸，贵州贵阳龙洞堡国际机场口岸。适用对外开放口岸由原有的39个增加至60个。

全面放宽优化后的240小时过境免签政策进一步扩大了停留活动区域。政策适用省份由原有的北京、天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西19个省（区、市）增加山西、安徽、江西、海南、贵州5省，合计24个省（区、市）。新增的5省中，过境免签人员在安徽、海南、贵州3省停留活动区域为全省，在山西省停留活动区域为太原、大同市，在江西省停留活动区域为南昌、景德镇市。将福建、湖北、陕西3省停留活动区域扩大至全省，广西壮族自治区停留活动区域扩大至南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、河池、来宾12市行政区域。通过过境免签政策来华的外国人可在上述24个省（区、市）允许停留活动区域内跨省域旅行。

国家移民管理局相关负责人介绍，此次放宽优化过境免签政策是国家移民管理局认真学习贯彻中央经济工作会议精神、主动积极服务促进高水平对外开放、便利中外人员往来的重要举措，有利于加快推动人员跨境流动，促进对外交流合作，为经济社会高质量发展注入新动能。下一步，国家移民管理局将持续深入推进移民管理制度型开放，不断优化改进移民出入境便利政策，持续提升外国人来华学习、工作、生活便利度，欢迎更多的外国朋友来中国，亲身感受新时代中国之美。

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