新华社苏瓦/悉尼12月17日电（记者郭鑫惠 齐紫剑）维拉港消息：南太平洋岛国瓦努阿图附近海域17日发生7.3级地震，首都维拉港震感强烈，部分建筑物损坏或倒塌。据澳大利亚广播公司报道，瓦努阿图当天的地震已造成一人丧生。

报道援引目击者的话说，维拉港很多墙体倒塌，一座建筑物发生坍塌。报道说，该建筑物是美国、法国、新西兰、英国等国大使馆或高级专员公署所在地。

美国驻巴布亚新几内亚使馆当天发表声明说：“美国在维拉港的使馆遭受相当大的破坏，将闭馆直至进一步通知。”

新西兰外交部长办公室当天也发表声明说，新西兰驻瓦努阿图高级专员公署与美国驻瓦使馆在同一所建筑内，该建筑在地震中遭受“严重破坏”。

社交媒体上还有视频显示，维拉港主要街道上的一栋建筑部分倒塌，并压坏许多车辆。

社交媒体上有目击者称，维拉港附近发生严重山体滑坡。

新华社记者试图联系中国驻瓦努阿图大使馆及一些当地华侨华人，截至目前均无法取得联系。地震或致当地通讯暂时中断。

据美国地质调查局地震信息网消息，地震发生在当地时间17日12时47分（北京时间9时47分），震中位于维拉港以西30公里处，震源深度43公里。太平洋海啸预警中心已取消此前针对此次地震发布的海啸预警。

(责编：艾雯、刘洁妍)