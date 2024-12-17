人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

瓦努阿图7.3级地震致建筑物倒塌至少一人死亡

2024年12月17日15:24 | 来源：新华社
小字号

新华社苏瓦/悉尼12月17日电（记者郭鑫惠 齐紫剑）维拉港消息：南太平洋岛国瓦努阿图附近海域17日发生7.3级地震，首都维拉港震感强烈，部分建筑物损坏或倒塌。据澳大利亚广播公司报道，瓦努阿图当天的地震已造成一人丧生。

报道援引目击者的话说，维拉港很多墙体倒塌，一座建筑物发生坍塌。报道说，该建筑物是美国、法国、新西兰、英国等国大使馆或高级专员公署所在地。

美国驻巴布亚新几内亚使馆当天发表声明说：“美国在维拉港的使馆遭受相当大的破坏，将闭馆直至进一步通知。”

新西兰外交部长办公室当天也发表声明说，新西兰驻瓦努阿图高级专员公署与美国驻瓦使馆在同一所建筑内，该建筑在地震中遭受“严重破坏”。

社交媒体上还有视频显示，维拉港主要街道上的一栋建筑部分倒塌，并压坏许多车辆。

社交媒体上有目击者称，维拉港附近发生严重山体滑坡。

新华社记者试图联系中国驻瓦努阿图大使馆及一些当地华侨华人，截至目前均无法取得联系。地震或致当地通讯暂时中断。

据美国地质调查局地震信息网消息，地震发生在当地时间17日12时47分（北京时间9时47分），震中位于维拉港以西30公里处，震源深度43公里。太平洋海啸预警中心已取消此前针对此次地震发布的海啸预警。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部