新华社昆明12月17日电 题：多国代表共话印度洋地区蓝色经济发展合作

新华社记者赵珮然、熊轩昂

16日，第三届中国—印度洋地区蓝色经济发展合作论坛在云南昆明举行，与会多国代表共话蓝色印度洋的未来，探讨加强蓝色经济合作。

与会嘉宾认为，“海洋命运共同体”正从中国倡议发展为国际共识、从蓝色理念转化为实践行动，各方愿加强政策协同和务实合作，推动以“蓝色”为核心的共同发展，将印度洋地区打造成和平、进步、可持续发展的蓝色摇篮。

“蓝色经济涵盖海洋经济和绿色经济，符合各国利益，同时顺应历史潮流。”中国国家国际发展合作署署长罗照辉说，作为“全球南方”的一员，中方始终同地区国家特别是小岛国同呼吸、共命运，在共建“一带一路”、全球发展倡议框架内，在所有小岛国都落地了农业、海洋可再生能源、气候预警等大量发展项目，“蓝色英才计划”已为印度洋地区国家培养6000余名各领域人才。

巴巴多斯参议长雷吉诺德·法利在致辞中说，探讨蓝色经济发展合作对小岛屿国家意义重大，尤其感谢中国致力于在多边发展进程中实现更广泛的协同，以及中国在推动落实联合国2030年可持续发展议程中的坚定承诺。

2023年参加了第二届论坛的马尔代夫副总统拉提夫今年再次如约而至，他在致辞中说，作为全球海洋事务的领导者，中国一直是马尔代夫可靠的伙伴，今年双方签署了重要协议，以加强蓝色经济合作。

“中国提出的全球发展倡议与印度洋地区国家具有共同愿景。”巴基斯坦总统扎尔达里在视频致辞中说，海洋是大家共同的生命线，是实现互联互通的路径与经济发展机遇的源泉。

“在中巴经济走廊框架下，瓜达尔港正在发展成为一个区域枢纽，以促进海洋贸易的经济增长。”扎尔达里说，巴方愿与中国及各方共同采取紧急行动，拯救海洋资源，促进海洋合作，确保本区域在和平、进步和可持续的基础上继续发展。

在政企对话会上，塞舌尔渔业和蓝色经济部首席秘书长埃内斯塔说，塞舌尔和中国在基础设施建设、水产养殖产业和扩大出口市场等领域有广泛的合作机会。“我们希望与中国等国家拓展合作，确保印度洋地区的可持续发展惠及所有人。”

“中方通过‘一带一路’自然灾害防治和应急管理国际合作机制，推动全球灾害管理合作，发挥重要的积极作用。”联合国减灾办亚太办主任马克在主题围绕应对自然灾害的分论坛上说，当今世界灾害频发，各方要重点加强风险知识分享，增强早期预警，提升抗灾复原能力，发展韧性基础设施，支持灾后恢复，共同推动落实2030年可持续发展议程和全球发展倡议，使海洋和岛屿国家从蓝色经济中实现最大获益。

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