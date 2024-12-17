新华社柏林12月16日电 题：朔尔茨以退为进 提前大选结局难料

新华社记者李超 邰思聪

在16日举行的德国联邦议院（议会下院）信任投票中，总理朔尔茨未能获得多数议员支持。根据德国《基本法》，在此情况下，总统可在总理建议下解散联邦议院，并在60天内举行新一届联邦议院选举，以确定新任总理人选。

分析人士指出，朔尔茨政府走到这一步是执政联盟内部矛盾总爆发的结果，他选择主动发起信任投票或有触发提前大选以寻求连任的政治考量。但在德国各党派力量均不够强大的形势下，未来德国政坛走向充满不确定性。

提前大选箭在弦上

举行此次信任投票的动议由朔尔茨11日正式向德国联邦议院提出。联邦议院共有733名议员，朔尔茨必须获得过半数即至少367名议员信任才能继续执政。在16日举行的投票中，仅有207名议员投下信任票。

自2021年12月执政以来，由社民党、自由民主党、绿党组成的执政联盟在内政外交方面内部分歧频出，不少争议逐渐公开化，联盟内部冲突愈演愈烈。由于无法就财政预算等议题达成一致，朔尔茨于11月6日解除自民党主席林德纳的财政部长职务，自民党当天宣布退出执政联盟，三党联盟就此破裂。由于社民党与绿党合计议席不满半数，朔尔茨政府成为少数派政府。在野党要求朔尔茨尽快举行信任投票，从而可以将原定于明年9月举行的新一届联邦议院选举提到更早时间。

各方对朔尔茨无法通过信任投票早有预料。根据此前社民党、绿党以及最大在野党基督教民主联盟（基民盟）的协商结果，新一届联邦议院选举预计将于明年2月23日举行。

事实上，自三党执政联盟破裂后，德国各党派就已经进入竞选阶段。德国电视一台11月的调查显示，超五成德国人支持提前举行大选。

深陷困境以退为进

分析人士指出，朔尔茨政府走到现在这一步是执政联盟内部深层矛盾长期积累、集中爆发的结果。

2021年的联邦议院选举后，德国在联邦层面首次出现三个政党联合执政，这被视为德国政党格局发生变化的标志。但随后的事实证明，更多政党的加入虽然让政府确保了议会多数地位，但也让执政联盟内部矛盾更多且更难调和。朔尔茨政府执政期间面临经济持续低迷、能源价格高涨、制造业衰退、社会治安恶化、财政负担沉重等压力，三党却在诸多议题上无法达成一致，导致选民对政府逐渐失去耐心。

就导致执政联盟最终破裂的明年财政预算问题而言，三党事实上从一开始便在经济和财政方面理念不合。自民党强调财政收支平衡，社民党和绿党则主张扩大政府债务规模。此次预算谈判期间，这一分歧终于达到无法弥合的程度。朔尔茨要求放松“债务刹车”制度来为援助乌克兰、刺激经济等政府支出提供财政来源，但遭到自民党坚决反对。

德国外交政策学会旗下的《国际政治》季刊执行编辑亨宁·霍夫认为，在党派矛盾日益尖锐的背景下，林德纳早就在寻求时机推动提前大选。特朗普重新当选美国总统后，林德纳出手阻止德国增加对乌援助，导致三党长期矛盾爆发、联盟瓦解。

关于朔尔茨为何明知信任投票不可能通过还要主动发起，有分析指出，继续领导少数政府勉强执政不仅无法在联邦议院推进重大立法，反而会消耗朔尔茨的政治资本。三党联盟瓦解后，朔尔茨所在的社民党支持率反而有所回升。通过发起信任投票触发提前大选，或许是朔尔茨为寻求连任走出的重要一步。

政治走向仍不明朗

一般情况下，在德国联邦议院选举中获得最多议席的党派所推举的人选将出任新一届政府总理。目前，德国4个政党推出了总理候选人，分别是社民党的朔尔茨、基民盟主席默茨、来自绿党的现任副总理哈贝克、德国选择党主席魏德尔。

德国福沙舆论调查所10日发布的最新民调结果显示，由基民盟及其姊妹党基督教社会联盟（基社盟）组成的传统中右翼党派联盟党排名第一，支持率为31%；极右翼政党德国选择党以18%的支持率位列第二；社民党和绿党的支持率有所回升，分别为17%和13%。

由于德国各主要党派所能赢得的选票较为分散，单一政党难以获得过半数议席，因此需要多党联合组阁。

多家德国媒体及观察人士认为，明年大选后，有较大可能出现的组阁方案是联盟党与社民党组合或联盟党与绿党组合。不过，这些推测能否实现现在还很难说。当前，联盟党与社民党关系紧张，双方高层频繁互相攻击；联盟党重要人物、基社盟主席泽德则明确排除与绿党组阁的可能性。可以预见，明年大选后的德国政局将充满不确定性，各党派之间必定会有一番激烈博弈。

(责编：艾雯、刘洁妍)