中国人民银行网站12月17日发布消息称，2024年12月15日至16日，中美金融工作组在江苏省南京市举行第七次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会，以及美联储、美国证券交易委员会等部门参会。

中方就中央政治局会议和中央经济工作会议对明年经济工作的部署作了介绍。双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、国际金融治理、证券与资本市场、反洗钱与反恐怖融资，以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议听取了技术专家组的汇报，包括国际收支数据编制和宏观经济建模中的气候因素等。双方还举行了与地方政府和监管机构座谈会。中方就有关问题向美方提出了关切。

作为本次会议的成果，中国国家金融监督管理总局与美国联邦保险办公室签署了修订后的关于加强双方保险业交流合作的谅解备忘录。

消息称，自成立以来，中美金融工作组在金融领域开展了专业务实的沟通交流。双方在金融领域的对话有助于负责任地管理中美关系，也有利于维护全球金融稳定。

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