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韩国近半数小型餐饮住宿企业因乱局蒙受损失

2024年12月17日14:38 | 来源：新华社
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新华社北京12月17日电 韩国一项最新调查显示，该国近半数小型餐饮和住宿企业因政治乱局蒙受直接或间接损失，原本承办的年底聚会活动纷纷遭退单。韩国政府官员呼吁民众按原计划举办活动，以支援面临困境的小型企业。

据《韩国时报》16日报道，韩国中小企业联合会本月10日至12日对全国248家餐馆和257家旅馆开展问卷调查。调查结果显示，3日爆发戒严风波后，46.9%的受访企业遭遇客户突然取消年底活动订单或蒙受其他类型损失。未因戒严风波受损的企业中，也有46.6%担忧后续经营受不利影响。

这是12月16日在韩国首尔清溪川拍摄的2024首尔冬季庆典装饰。新华社记者徐钦摄

这是12月16日在韩国首尔清溪川拍摄的2024首尔冬季庆典装饰。新华社记者徐钦摄

另据韩国微型企业联合会上周对1630多名小微企业主开展的一项调查，这一波政局震荡导致89.2%的受访小微企业客流量减少，88.4%销售额下降。这些小微企业涉及餐饮、住宿、批发、零售等行业。该联合会呼吁政府采取有力措施帮扶小微企业，如减免所得税。

代行总统职权的韩国国务总理韩德洙16日出席一场活动时说，韩国经济“正面临比以往更严峻的挑战”，他承诺政府将帮助中小企业渡过难关。

韩国经济副总理兼企划财政部长官崔相穆、国会议长禹元植和地方官员纷纷呼吁民众按原计划举办年终活动。崔相穆说：“请继续进行已安排好的聚会和活动，以支援陷入困境的小企业主。”

(责编：艾雯、刘洁妍)

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