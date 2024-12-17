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王毅出席2024年国际形势与中国外交研讨会并发表演讲

2024年12月17日14:36 | 来源：新华网
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新华社北京12月17日电（记者马卓言、冯歆然）12月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京出席2024年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。

王毅表示，一年来，元首外交书写恢弘新篇章，引领和平发展、合作共赢的时代潮流；人类命运共同体建设取得新突破，推动命运与共、同球共济的历史潮流；中国式现代化为世界提供新机遇，促进世界各国现代化的发展潮流；同发展中国家合作树立新典范，汇聚全球南方联合自强的团结潮流；深化全方位外交布局取得新进展，壮大构建新型国际关系的进步潮流。

王毅强调，中国同世界的互动正在呈现重要的趋势性进展和变化。取得这些重大和积极进展的关键，在于习近平总书记的领航掌舵，在每个重要节点作出战略判断，引领新时代中国特色大国外交实践；在于习近平外交思想的科学指引，从人类发展大潮流、世界变化大格局中准确把握中国同世界的关系，使中国的外交理念与政策始终符合绝大多数国家的共同愿望，始终顺应历史发展进步的客观规律，始终占据国际道义的制高点。

王毅表示，面对世界动荡冲突，中国将坚定做和平的力量；面对分裂对抗风险，中国将坚定做团结的力量；面对脱钩断链行径，中国将坚定做开放的力量；面对单边霸凌逆流，中国将坚定做正义的力量；面对意识形态分歧，中国将坚定做包容的力量。

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(责编：艾雯、卫嘉)

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