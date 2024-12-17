人民网约翰内斯堡12月16日电 （记者戴楷然）亚的斯亚贝巴消息：12月15日，新近完工的埃塞俄比亚卡里提环线—布尔布拉—克林图公路两侧，人头攒动、热闹非凡。由中交一公局集团举办的第19届中埃友谊长跑接力赛顺利开跑。中国驻埃塞俄比亚大使陈海，埃塞俄比亚交通和物流部副部长巴雷奥·哈森亚，亚的斯亚贝巴公路局局长穆赫丁·雷什德，副局长谢加耶·博尔塞，中交一公局集团董事宋猛出席活动。

第19届中埃友谊长跑接力赛现场。张洪卫摄

本次活动主题为“奔跑交筑梦想 丝路书写担当”，来自亚的斯亚贝巴市政府、多国使馆、当地企业、社会组织以及中资企业等2000多位各界人士齐聚现场，见证精彩时刻。

新近完工的埃塞俄比亚卡里提环线—布尔布拉—克林图公路远景。张洪卫摄

由中国交建承建、中交一公局集团具体实施的卡里提环线—布尔布拉—克林图公路位于埃塞首都亚的斯亚贝巴市区南部。该工程是亚的斯亚贝巴市区出城通往高速的主干线，也是通往邻国吉布提及沿线城市的交通大动脉。项目于近日完工，交付使用后将极大地改善亚的斯亚贝巴交通状况，促进沿线街区的发展。

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