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热点问答｜德国总理朔尔茨未通过信任投票影响几何

2024年12月17日13:50 | 来源：新华网
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新华社柏林12月16日电 热点问答｜德国总理朔尔茨未通过信任投票影响几何

新华社记者邰思聪 李超

16日，德国联邦议院（议会下院）对总理朔尔茨领导的政府进行信任投票，最终结果是朔尔茨未能获得多数议员支持。信任投票未通过意味着什么？朔尔茨为何发起信任投票？德国其他政党怎么看？

信任投票未通过意味着什么

根据德国《基本法》，在朔尔茨没有通过信任投票后，联邦总统可根据总理的建议在21天内解散联邦议院。总统解散联邦议院后，必须在60天内举行新一届联邦议院选举，以确定新任总理人选。

在此期间，现任德国联邦政府仍可正常运转，且不以临时政府身份行事。例如，政府可对外推行外交政策并缔结国际条约，有权动用公共资金等。

根据朔尔茨所在的社会民主党（社民党）、现执政联盟伙伴绿党以及最大在野党基督教民主联盟的协商，原定于明年9月举行的联邦议院选举预计将提前至明年2月23日。

当地媒体报道说，新一届选举中德国将出现4名总理候选人参选的情况。除朔尔茨外，另外3名总理候选人分别为基督教民主联盟（基民盟）主席默茨、来自绿党的现任副总理哈贝克和德国选择党主席魏德尔。

为何发起信任投票

对其领导的政府进行信任投票，是朔尔茨本人于本月11日正式向联邦议院提出的。德国媒体分析认为，朔尔茨主张进行此次信任投票，旨在为提前举行联邦议院选举铺平道路。他希望再次成为社民党总理候选人，以期在选举中获得连任。

朔尔茨在向联邦议院发表的讲话中表示，提前举行选举“是我的目标”，这是关于公民能够重新定义德国政治路线的问题。

德国本届执政联盟在2021年秋季联邦议院选举后，由社民党、自由民主党（自民党）和绿党组成。三年来，朔尔茨政府面临经济持续低迷、制造业衰退、社会治安恶化、援助乌克兰加重财政负担等压力，选民极度不满。

今年11月以来，执政联盟内部三个党派在财税政策等议题上出现严重分歧。11月6日，朔尔茨解除了自民党主席克里斯蒂安·林德纳的财政部长职务，随后自民党宣布退出执政联盟。德国此后一直处于少数派政府执政状态。

德国其他政党怎么看

基民盟主席默茨在联邦议院的辩论中指责朔尔茨“让德国难堪”。同时，他在发言中不仅明确拒绝与绿党组成联合政府，还批评了副总理哈贝克此前提出的税收政策和财富再分配计划。

来自绿党的哈贝克则表示，要慎重看待新的选举及事态发展，“未来可能出现需要相关各方妥协的执政联盟”。

德国选择党主席魏德尔指出，德国正在被移民潮所“淹没”，德国民众因沉重的税负和通胀“难以生存”。她认为，清理当前政府“遗留问题”的时机早已成熟，并批评朔尔茨未能更早提出信任投票。

(责编：艾雯、徐祥丽)

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