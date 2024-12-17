人民网开罗12月15日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间12月12日，“多彩的文明·共同的世界”全球青年多维对话活动在开罗中国文化中心成功举办。西藏自治区对外文化交流协会副秘书长张志军，中国外文局文化传播中心副书记苏鄂，中国驻埃及使馆公使张涛、参赞兼开罗中国文化中心主任张易，埃及历史学家哈姆迪·扎基等嘉宾，以及来自十月六日大学等高校的师生代表共百余人出席活动。中国外文局副局长于涛发表视频致辞。

张志军表示，当前西藏经济社会快速发展、文化遗产有效保护、宗教信仰得到保障、民生福祉不断增进、基础设施显著改善、生态环境保持良好。希望通过此次活动，让更多埃及青年了解西藏，密切双方人文交流，为中埃命运共同体建设贡献西藏力量。

于涛表示，2024年是中埃建立全面战略伙伴关系10周年，希望两国青年朋友以此为契机，传承文明薪火、创造文明未来、推动文明互鉴。中国外文局愿为中埃文化交流特别是青年对话搭建有效平台，为深化两国人民友谊贡献更大力量。

张涛指出，西藏不仅是中国实现跨越式发展的成功缩影，更是中国对外开放与合作的重要窗口。当前，中埃关系正处于历史最好时期，希望中埃两国青年携手共进，朝着新时代构建命运共同体目标，提升中埃全面战略伙伴关系水平，造福两国人民。

哈姆迪·扎基表示，埃及与中国同为世界文明古国，两国友谊深厚持久，双边合作日益紧密。今年是“中埃伙伴年”，希望两国青年朋友通过今天的活动增进了解、加强交流，为赓续中埃传统友谊、推动人类文明发展发挥更加积极的作用。

随后，中埃两国青年代表就青年发展与责任、文化遗产保护和可持续发展等议题进行了交流研讨，气氛热烈友好。现场还举办了“西藏文化遗产”影像展、藏族特色艺术品展示和西藏传统音乐与歌舞表演，向埃及青年生动展现了中国西藏社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦、人民安居乐业的良好景象。

本次活动由西藏自治区对外文化交流协会主办，中国外文局文化传播中心和开罗中国文化中心联合承办。

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