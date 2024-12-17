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德国总理未通过联邦议院信任投票 记者一线观察

2024年12月17日12:09 | 来源：新华社
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德国总理朔尔茨在16日举行的德国联邦议院（议会下院）信任投票中未能获得多数议员支持。新华社记者发来一线观察。

德国联邦议院共有733名议员，为获得议会信任，朔尔茨必须获得至少367票，才能继续执政。此次投票中，共计207名议员投信任票，朔尔茨未能通过信任投票。

这是12月16日在柏林拍摄的德国国会大厦一角。新华社记者杜哲宇摄

这是12月16日在柏林拍摄的德国国会大厦一角。新华社记者杜哲宇摄

根据德国《基本法》，若朔尔茨不能赢得信任投票，总统可在总理建议下解散联邦议院，并在60天内举行新一届联邦议院选举，以确定新任总理人选。根据此前社民党、绿党以及最大在野党基督教民主联盟的协商结果，新一届联邦议院选举预计将于明年2月23日举行。

此前，由于缺乏“合作的信任基础”，朔尔茨于11月6日宣布解除自民党主席林德纳的财政部长职务，随后自民党宣布退出和社民党、绿党共同组成的联合政府，德国此后一直处于少数派政府执政状态。德国舆论认为，此次信任投票是朔尔茨寻求为提前举行选举铺平道路，以期在选举中获得连任。（记者：李函林、袁亨瑞、李若佳；视频：王沛、付一鸣）

(责编：艾雯、徐祥丽)

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