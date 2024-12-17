新华社华盛顿12月16日电（记者颜亮）短视频社交媒体平台TikTok16日要求美国联邦最高法院临时冻结美政府针对该平台的强迫出售令。

TikTok的律师表示，这项法令不仅侵犯其宪法权利，也侵犯了其1.7亿美国用户的权利。TikTok敦促最高法院在决定是否受理上诉之前维持现状。

据美国媒体报道，美国当选总统特朗普在16日举行的记者会上说：“我们会研究一下TikTok，你知道，我对TikTok有好感。”报道还说，知情人士透露，特朗普16日在佛罗里达州海湖庄园会见了TikTok首席执行官周受资。

4月24日，美国总统拜登签署一项美国国会参众两院通过的法案，要求TikTok母公司字节跳动在270天内将TikTok出售给非中国企业，否则这款应用程序将在美国被禁用。

5月7日，TikTok及其母公司字节跳动向美国法院提起诉讼，认为美国国会没有任何证据证明其法案合理性以及该社交平台存在数据安全风险或者外国政治宣传风险。12月6日，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院驳回了TikTok的上诉。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，美方此前对中国科技巨头华为的禁令以及当前对待TikTok的政策遵循了同样的逻辑，并没有证据表明存在监视或造成实际损害。他说，美国的许多政策完全被政治化。

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