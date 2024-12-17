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2024视听中国·南美湖北传媒周系列推介活动在阿根廷布宜诺斯艾利斯举办

2024年12月17日10:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯12月16日电 （记者许放）当地时间12月16日，2024视听中国·南美湖北传媒周系列推介活动在阿根廷布宜诺斯艾利斯举办。中国驻阿根廷大使王卫，湖北省委宣传部副部长、省广播电视局党组书记、局长张世华，阿根廷拉马坦萨国立大学副校长阿哥斯达、阿根廷战略对话基金会主席布拉沃出席活动并致辞。布宜诺斯艾利斯省议员纳贝迪安、阿根廷影音制作商会主席奔萨、阿根廷影视制作中小企业商会主席索比利、湖北省广播影视、网络视听、新闻出版企事业单位，阿根廷智库高校、文化传媒、视听科技界知名人士等150多名中外嘉宾出席活动。

张世华代表主办方致欢迎辞，表示中阿两国元首在二十国集团领导人第十九次峰会期间举行会晤，达成促进人文交流合作等重要共识，为深化两国文化交流指明了方向，期待借此机会湖北与阿根廷民众加深了解、增进友谊，深化文化交流、推动务实合作。

王卫表示，国家和国家间交往基础的根基在人民，动力和活力在人民，国家和国家间的合作成果将对所有民众带来福祉。相信通过湖北传媒周阿根廷专场活动，将为中阿两国民众的福祉、为两国各领域的合作作出重要贡献。

阿哥斯达表示，媒体技术的升级进步为文化交流提供了更加丰富的内涵，希望中阿两国共同促进传媒领域的深入合作，探讨新的媒体传播技术应用，实现多边互动，达成务实合作。

布拉沃表示，本次活动为阿根廷的民众和企业提供了了解中国湖北省文化的窗口，让我们看到了两国交流的热情、两国企业合作的潜力。

(责编：于洋、杨牧)

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