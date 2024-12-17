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第二期“中国书架”活动在坦桑尼亚举行

2024年12月17日10:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡12月16日电 （记者戴楷然、于梓璇）达累斯萨拉姆消息：第二期“中国书架”揭幕仪式日前在坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学图书馆举行。本次活动以“书香中交，中坦共融”为主题，由中国交建坦桑尼亚分公司主办。中国驻坦桑尼亚大使馆经商参赞褚昆、达累斯萨拉姆大学图书馆代理馆长科林·基马约、达累斯萨拉姆大学孔子学院中方院长张笑贞、坦方院长阿尔丁·穆特贝、达累斯萨拉姆大学国际学院代表、中坦友好协会代表、中国港湾代表以及分公司相关负责人参加活动。

中国驻坦桑尼亚大使馆经商参赞褚昆致辞

中国驻坦桑尼亚大使馆经商参赞褚昆致辞。中国交建坦桑尼亚分公司

褚昆在致辞中指出，在共建“一带一路”倡议的强大驱动力下，中国与坦桑尼亚的合作关系日益深化，尤其在基础设施建设、经济贸易以及文化交流等多个关键领域，双方携手创造了令人瞩目的成就。他表示，通过诸如“中国书架”这样富有创意的项目，中坦双方不仅在知识分享上搭建桥梁，还能进一步加深两国人民之间的相互理解和深厚友谊。希望通过该项目的实施，为坦桑尼亚人民开启一扇更加宽广的窗口，以便他们更深入地了解中国，共同推动中坦关系迈向一个崭新的、更高水平的发展阶段。

达累斯萨拉姆大学图书馆代理馆长科林·基马约致辞

达累斯萨拉姆大学图书馆代理馆长科林·基马约致辞。中国交建坦桑尼亚分公司

科林·基马约对本次活动给予高度评价，并感谢中国交建坦桑尼亚分公司的支持。他表示，此次捐赠的书籍种类繁多，内容丰富多彩，为学生们开辟了一个获取知识和学习技能的重要途径。

达累斯萨拉姆大学孔子学院坦方院长阿尔丁·穆特贝致辞

达累斯萨拉姆大学孔子学院坦方院长阿尔丁·穆特贝致辞。中国交建坦桑尼亚分公司

阿尔丁·穆特贝在致辞中表示，“中国书架”项目为坦桑尼亚的师生和民众提供了宝贵的文化资源，帮助他们更好地了解中国的历史、文化与发展成就。

中坦双方嘉宾均表示，今年是中坦建交60周年，第二期“中国书架”的启动，不仅是两国文化交流的延续，也为推动两国人民深厚友谊作出新的贡献。中国交建坦桑尼亚分公司本次捐赠的书籍以英文版本为主，精选了约200册优质图书，涵盖中国古典名著、竹简、诗词歌赋、工程技术、科学探索、地理知识等多个领域。分公司还邀请孔子学院教师张丰为与会嘉宾带来一场关于中国古代竹简文化的精彩讲座，并特别介绍了《百家姓》的历史与文化意义。

(责编：于洋、杨牧)

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