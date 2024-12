中国科技部13日公布,中美两国政府代表于2024年12月13日在北京换文签署了《关于修订和延长两国政府科学技术合作协定的议定书》,将《中美科技合作协定》自2024年8月27日起延期5年。

1979年1月31日邓小平副总理访问美国时,在白宫与美国总统卡特签署了《中美科技合作协定》。该协定每5年续签一次,40余年从未间断,为中美两国间的科技交流铺平了道路。

协定原定于2023年8月再次续签,尽管中方对按惯例续签5年始终表示欢迎态度,但当时协定只短期延长了6个月,今年2月到期后,又再次延长6个月,这一动向,也暴露出美国对华鹰派对中美间科技交流所持有的反对态度。

在此背景下,如今《中美科技合作协定》续签5年的消息,自然鼓舞人心。我们也希望美国政府本次续签、宣称愿意在可以合作的领域继续与中国开展合作,绝不只是“做做样子”而已,而是能体现美方在高科技领域愿意与中国合作的“真心实意”。

但是,路透社13日的报道也显示,拜登政府正计划授权谷歌、微软等企业成为全球范围内人工智能(AI)芯片分销的“守门人”。该计划最快将于本月内公布,根据计划,这些企业在开展业务过程中必须遵守严格的规定,例如向美国政府报告关键信息,阻止中国获得AI芯片。

观察人士指出,这些新规证明,拜登政府虽然宣称不寻求让美国与中国“脱钩”,但该届政府如今仍在离任前的最后阶段,在芯片领域不顾一切地试图实现与中国“脱钩”。

尽管中国方面反复重申,美国应正确看待中国的发展,持有这一态度极为关键,并且应摒弃零和博弈的冷战思维,但是,即将离任的美国驻华大使伯恩斯13日在接受媒体采访时却仍然表示,他驻华期间用了八成的时间管控美中竞争,其余两成时间则用于进行接触,并形容这是“正确的平衡”。

当前,中美两国关系中的许多问题,都是由拜登政府在对华问题上坚持采取这种所谓的“平衡”态度所导致。但这种做法并没有挡住中国高科技发展的脚步,更没有使中国与世界经济分隔开。拜登政府的所作所为,还伤害到了一些美国企业的利益,使得这些企业在过去的四年中并没有从中国的发展中分享到应有的红利。

也同样是在13日,美国财长耶伦在接受媒体采访时又表示,不排除对中国的银行实施制裁的可能,并宣称这些银行牵涉俄乌冲突之中、与俄罗斯方面有业务往来。这是拜登政府的一个典型做法,为了处理自身引发的麻烦,就随意切断中美之间来之不易的合作纽带。在中国方面看来,美方又是在试图让中国的金融系统与世界“脱钩”。

拜登政府任内,美国常常耗费中美双方大量的时间和资源来“寻求合作”,而打着“竞争”或“对抗”的幌子,种种的努力又经常在一夜之间“付诸东流”。上述的例子,无疑再次证明了美方的这种秉性。

中国的对外政策,包括对美政策,是一贯的。无论美方如何变化,中方都将始终致力于在相互尊重、和平共处、合作共赢的基础上发展中美关系。健康稳定的中美关系不仅符合两国根本利益,也符合时代发展趋势和国际社会的普遍期待。

即将上任的美国新一届政府,也应该牢记以中美关系大局为重,妥善处理两国间问题,推动两国关系稳定和改善。在当前复杂动荡的国际形势下,中美共同探索正确相处之道,更是可以为世界和平与发展注入更多确定性和积极动力。

本文编译自《中国日报》12月16日社论

原标题:Hollowing out of tech pact symptomatic of US' problematic approach to China relations

