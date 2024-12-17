埃及工业与外贸部首席经济学家希沙姆·阿布·巴克尔·梅特沃利12月16日在《中国日报》撰文称，2024年，全球面临着经济、安全、气候变化和世界秩序等方面的重大挑战，“全球南方”比发达国家更容易受到影响。有鉴于此，这些国家比以往任何时候都需要团结合作，并在中国的引领下构建更加稳定、公正的世界，从而谋得更多福祉。

文章分析称，中国为应对“全球南方”面临的挑战付出诸多努力。

一是投资和基础设施建设。中国持续推进全球发展倡议和“一带一路”倡议，已经成为非洲、亚洲、拉丁美洲基础设施项目的主要投资者。这些基建项目包括交通网络、能源系统和工业园区，有助于推动“全球南方”的经济发展和贸易往来。中国向多个“全球南方”成员提供资金和技术支持。与西方不同，中国的援助不附带任何政治条件，在“全球南方”大受欢迎。

二是科技与创新。长期以来，中国主张向“全球南方”转让技术。随着中国日益成为全球科技和创新引领者，许多“全球南方”成员从中获益。数家中国电信公司为“全球南方”的5G网络和其他技术基础设施建设发挥着不可或缺的作用。一些中国电子商务巨头促进了“全球南方”的贸易往来、数字金融和互联互通，扩大了自身影响力。

三是气候变化和可持续发展。中国越来越多地开展气候外交，在推进“全球南方”绿色发展方面发挥着核心作用。中国在可再生能源领域具有丰富经验，并对气候融资起到引领推动作用，无疑是面临发展和环保双重挑战的国家的重要合作伙伴。

中国为全球发展发挥了重要作用，这类事例不胜枚举。以埃及为例，中埃·泰达苏伊士经贸合作区总体入区企业有望达到200家，累计吸引投资额30多亿美元，并为当地创造了3万多个就业岗位。这些企业生产出口产品，促进了埃及经济发展。阿斯旺省沙漠腹地的本班光伏产业园、新行政首都的电力公共交通等清洁能源项目以及埃及卫星总装集成测试中心都是中埃科技合作的成功案例。

四是政治和外交挑战。2024年，中国参与了中非合作论坛、亚洲合作对话、上海合作组织、亚太经济合作组织、二十国集团等涉及“全球南方”成员的合作机制的活动，并提出了多项重要主张和对策。

中国对“全球南方”的重要性与日俱增，越来越多的“全球南方”成员争相加入金砖国家。金砖国家的有力举措对它们极具吸引力，比如金砖国家新开发银行为许多项目提供低息融资，且不附加任何条件。

在金砖国家领导人第十六次会晤期间，中国领导人表示，中方愿同金砖各国一道，开创“大金砖合作”高质量发展新局面，携手更多“全球南方”国家共同推动构建人类命运共同体。

同样值得一提的是，中国在联合国安理会发挥重大作用，维护“全球南方”的利益。这同美国在安理会否决加沙停火决议草案形成鲜明对比。

文章最后强调，在这个关键时刻，中国的作用至关重要。如今，世界面临巨大挑战，若无法有力应对，将对“全球南方”乃至全世界产生灾难性影响。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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