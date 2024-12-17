新华社开罗12月16日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装16日说，该组织向以色列发射了一枚高超音速导弹，击中以中部城市特拉维夫的一个“军事目标”。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明说，为了支持加沙地带的巴勒斯坦人，胡塞武装用高超音速弹道导弹对特拉维夫雅法地区的“军事目标”实施了打击。胡塞武装将继续对以色列采取更多军事行动，直至以色列停止对加沙地带的侵略。

据媒体报道，当天早些时候，特拉维夫等地响起防空警报。以军随后发表声明说，以空军拦截了一枚从也门发射的导弹，导弹未进入以色列领土，拉响警报是因为拦截过程中可能有弹片坠落的风险。

也门政府军两名消息人士16日告诉新华社记者，美英联军当天对位于也门西北部哈杰省胡塞武装的一个移动火箭发射器发动袭击。胡塞武装控制的马西拉电视台报道，此次袭击由美英联军的一架战斗机实施。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装频繁使用无人机和导弹在红海、阿拉伯海等水域袭击关联以色列的船只，并时常袭击以色列陆上目标，要求以色列停止在加沙地带的军事行动。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。

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