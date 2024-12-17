本报记者 张志文

沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称“沙特阿美”）近日宣布投资250亿美元，用于该国贾富拉天然气田二期扩建项目和国家天然气管网三期扩建工程。沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔表示，该公司打算进一步整合和发展天然气业务，以满足不断增长的需求。

贾富拉天然气田位于沙特东部省，是沙特已发现的最大非伴生气田，也是中东地区最大规模的页岩气田之一，探明储量约229万亿立方英尺。该气田一期项目已于2021年11月启动，预计在2025年第三季度投产。沙特阿美估算，该项目未来总投资额将超过1000亿美元，到2030年日产量将达20亿立方英尺。

沙特是世界上天然气储量最丰富的国家之一。近年来，为实现沙特“2030愿景”发展目标，该国不断推进工业体系建设，带动了国内市场对天然气的需求。天然气资源开发还可产生大量乙烷等化合物，为工业生产提供更多低价化工原料，有助于沙特实现经济多元化发展。目前，天然气发电已在沙特电力结构中占比超过六成。

沙特计划进一步扩大国内天然气业务，包括开发非常规天然气资源，增加天然气产量，提高天然气的利用率等，目标是到2030年将天然气产量较2021年提高60%。同时，沙特积极推进天然气管网建设，国家天然气管网三期扩建工程将通过安装约4000公里的管道和17台新的天然气压缩机组，到2028年实现日天然气输送能力额外提升31.5亿立方英尺的目标。

中国石化集团经济技术研究院有限公司副总工程师刘潇潇分析说，沙特开发天然气资源优势明显。一方面，该国天然气资源丰富、开发潜力大、附加值高，沙特的气田尤其是非常规气田产物中富含凝析油等高价值副产品，提升了开发的经济效益。另一方面，沙特的油气资源开发由沙特阿美主导，该公司拥有庞大的资金量和全球融资能力，便于对大型项目作出投资决定。同时，沙特政府建立了新的天然气定价政策来支持投资和增长。

在开发天然气资源过程中，沙特还积极开展对外合作。今年以来，中国石油工程建设有限公司、中国电建所属山东电建公司、中石化石油工程建设有限公司分别与沙特阿美签署协议，参与沙特国家天然气管网三期扩建工程建设。中石化炼化工程集团也与沙特阿美签署贾富拉气田里亚斯液化天然气分馏装置总承包合同。刘潇潇表示，中国与沙特在天然气产业链上具有很强的互补性，随着沙特天然气资源开发力度不断加大，双方在全产业链的合作将得到加强。

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)