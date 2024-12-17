日本多个民间团体举办活动揭露侵华日军南京大屠杀暴行

本报记者 朱玥颖

今年是南京大屠杀惨案发生87周年。近日，日本多个民间团体举办集会活动，通过公映南京大屠杀相关纪录片、举办演讲会、发表抗议声明等方式，揭露侵华日军南京大屠杀暴行，抗议日本政府审定通过淡化甚至歪曲日本侵略历史的教科书，呼吁日本社会勿忘历史、珍爱和平。

“日军侵华的加害历史铁证如山”

12月7日，日本民间团体“南京大屠杀60年大阪实行委员会”在大阪市举行“南京证言集会”。会议室墙上张贴着“不忘历史、珍爱和平，以史为鉴、开创未来”的条幅，会议现场播放了纪录片《老华侨不沉默》，讲述旅日华侨林伯耀积极搜集侵华日军南京大屠杀证据的故事。

早在1979年，林伯耀就曾呼吁为侵华日军南京大屠杀遇难同胞建设纪念设施。1997年，南京大屠杀惨案发生60周年之际，林伯耀同其他旅日华侨等共同成立了“南京大屠杀60周年日本全国联络会”，致力于向日本民众揭露侵华日军在中国犯下的滔天罪行。2003年，林伯耀同多名侨胞共同捐资铸造和平大钟，并捐赠给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

林伯耀对本报记者表示：“现在日本历史教科书上，对日本侵华历史刻意回避甚至歪曲，导致很多日本人不了解那段历史，这是不得不令人警惕的现象。2015年10月，《南京大屠杀档案》被列入《世界记忆名录》，这表明历史不容抹杀，史实不容歪曲。”

“日军侵华的加害历史铁证如山。”纪录片《老华侨不沉默》导演武田伦和告诉记者，他的祖父曾参加过侵华战争。“小时候，爷爷醉酒后时常会拿出日军指挥刀在空中乱砍，说他感到身边有战争中冤死的亡魂。”受祖父影响，他一直对日本侵华历史尤为关注。武田表示，他在2009年结识林伯耀并了解他的事迹后，一直想将他的故事拍成纪录片，用林伯耀的亲身经历“向世人揭露那段黑暗历史”。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆原馆长朱成山在活动现场对记者表示：“在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆展厅中，展示着德国人约翰·拉贝关于南京大屠杀的名言‘可以宽恕，但不可以忘却’。拉贝的这句话深刻阐释一个道理：历史不能忘记，忘记历史就意味着背叛。”

据活动主办方介绍，“南京大屠杀60年大阪实行委员会”自1996年起每年12月定期举办“南京证言集会”，邀请南京大屠杀幸存者、侵华日军老兵以及历史研究学者等发表证言或演讲，讲述历史真相。该团体成员西田阳子表示，“日本的侵略给包括中国在内的亚洲国家和人民带来深重的苦难和伤害。每次集会，我们都向南京大屠杀死难者默哀以表达深深的歉意。然而，日本政府非但不反省，还企图淡化甚至掩盖侵略历史，这让我们无法容忍。”

“让更多日本民众了解南京大屠杀的历史真相”

12月1日，日本市民组织“延续南京记忆会”在大阪举办放映和演讲活动。活动期间，中文纪录片《约翰·拉贝：南京浩劫的见证人》首次面向日本民众播放。“延续南京记忆会”创始人、日本铭心会会长松冈环担任该片翻译和解说。该片讲述了南京大屠杀期间，约翰·拉贝记录日军暴行，并冒着生命危险拯救20多万中国难民的故事。

“通过这部纪录片，我了解到日军在南京犯下的滔天罪行。然而，日本政府却在隐瞒侵华史实，这些记录对于还原历史真相有着不可替代的历史价值”“日本学校的近现代史课程几乎没有涉及日军侵华的历史。日本政府应正视和反省历史。希望今后能多放映一些反映真实历史的纪录片”……活动结束后不少人写下感想。

为了让更多日本民众了解南京大屠杀的历史真相，2014年，日本铭心会与其他市民组织联合成立“延续南京记忆会”，坚持每年举办关于南京大屠杀的民间集会。活动发起人松冈环自1988年起，先后百余次前往南京实地探寻南京大屠杀的历史真相。至今，她已收集了350多名南京大屠杀幸存者和250多名侵华日军老兵的证言证词。

多年来，松冈环在日本国内举办了40多场南京大屠杀主题摄影展，并自费制作了《南京——被撕裂的记忆》等多部关于南京大屠杀历史证言的纪录片。松冈环向记者表示，南京大屠杀造成的创伤伴随着幸存者的一生，“我曾向南京大屠杀幸存者们承诺，让更多日本民众了解南京大屠杀的历史真相，讲述南京大屠杀的历史真相是我最重要的使命”。

“将南京大屠杀惨案作为全人类的共同教训”

近年来，日本右翼组织不断推动篡改历史教科书，日本文部科学省也多次审核通过存在严重历史错误、企图推卸日本战争责任、隐瞒加害事实的教科书，这引发了日本正义人士的强烈反对和坚决抵制。

今年，日本文部科学省新审定了一批教科书，其中一些历史教科书不仅不再介绍“南京大屠杀”“从军慰安妇”等日军战争罪行，还大肆鼓吹军国主义思想。其中，令和书籍出版社出版的中学历史教材《国史教科书》大肆宣扬“皇国史观”，否认日本强征“慰安妇”的事实，这是该教科书首次审核通过。

今年6月，“南京大屠杀60年大阪实行委员会”向日本文部科学省发去抗议声明。声明表示，审定后的教科书存在多处史实错误，有损日本与邻国关系。作为肩负教育下一代责任的学校教材，这非常不合适。国家机构对早有定论的南京大屠杀惨案予以否定，这种“审定”本身就是违宪的。声明还表示，日军曾犯下不可否认的战争罪行，教科书应记述真实情况，而不是恬不知耻地说“没有做那样的事”。日本政府以历史修正主义姿态出台如此审定结果，为全世界所不齿，应该立即撤销审定结果。

林伯耀表示，日本篡改历史教科书的做法，一直遭到日本社会不少有识之士的反对和抵制。日本多个市民团体都对隐瞒日本侵略历史的教科书持续表达强烈抗议。南京大屠杀惨案在国际社会早有定论，作为加害国的日本不应隐瞒加害历史，而应认真反省历史，向受害者道歉并赔偿，并将历史真相告诉后代。“我们应向世界真实讲述日本侵华罪行史实，将南京大屠杀惨案作为全人类的共同教训。各国人民都应勿忘历史、珍爱和平。”

（本报东京12月16日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月17日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)