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为世界经济增长注入更多稳定性

2024年12月17日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行。习近平总书记出席会议并发表重要讲话，全面总结2024年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署2025年经济工作。接受本报记者采访的国际人士认为，过去一年，中国经济取得殊为不易的成绩，展现出韧性和潜力。中国进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，推动经济持续回升向好，将为世界经济增长注入更多稳定性，为全球共同发展提供更多动力。

　　“始终对中国经济的未来充满信心”

　　2024年中国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，经济社会发展主要目标任务即将顺利完成。国际人士表示，中国新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，中国式现代化迈出新的坚实步伐。

　　印度尼西亚德里亚尔卡拉哲学大学学者克劳斯·海因里希·拉迪蒂奥表示，中国经济在外部压力加大情况下，更加注重挖掘国内市场潜力。“我始终对中国经济的未来充满信心。在中国共产党的坚强领导和中国人民的努力奋斗下，中国经济一定会持续回升向好，实现稳定增长。”

　　“中国经济持续回升向好有着坚实基础。”保加利亚前总统罗森·普列夫内利耶夫表示，中国不断扩大高水平对外开放，与很多国家保持密切经贸往来和投资合作；在民生方面，中国已有8亿贫困人口脱贫；在一些高新技术领域，中国已处于世界领先地位。

　　“中国经济增长的基础十分稳固，我对中国的发展潜力非常有信心。”联合国发展系统驻华协调员常启德表示，中国经济高质量发展至关重要，相信中国将高质量完成“十四五”规划目标任务。

　　印度尼西亚国家研究创新署政治学研究所研究员哈亚提·诺馥思今年曾来华访问交流，对中国统筹推进乡村全面振兴印象深刻。她表示，中国采取了一系列因地制宜、切实有效的措施，如通过职业培训提升农村人口技能水平、大力发展农村电子商务等，千方百计拓宽农民增收渠道。中国高度重视农村地区基础设施建设、农业现代化等，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，增进了人民福祉，也为全球减贫事业提供了中国方案。

　　“中国经济保持良好发展态势，与中国特色社会主义制度优势密不可分。”巴西弗鲁米嫩塞联邦大学教授、国际问题专家埃万德罗·卡瓦略认为，培育扩大内需是经济发展的基本动力，也是满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，积极有效扩大国内需求，增强市场活力。

　　“中国经济具备长期稳定发展的有利条件”

　　中国一年来的发展历程很不平凡，成绩令人鼓舞，特别是9月部署一揽子增量政策，使社会信心有效提振，经济明显回升。国际人士认为，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。相信中国能够攻坚克难，将各方面积极因素转化为发展实绩，向着高质量发展阔步前行。

　　伊拉克巴格达大学经济学家阿卜杜勒—萨马德·萨阿敦表示，中国高度重视科技创新，拥有庞大的科技人才队伍。通过增加科技投入，中国为培育和发展新质生产力奠定了坚实基础，不断提升经济发展的质量。中国经济持续回升向好为维护国际经济格局和经贸关系注入了动力。

　　世界银行前副行长伊斯美尔·萨拉戈尔丁认为，中国的科技发展日新月异，在太空探索、超级计算机、量子计算等领域取得的成就令人瞩目，人工智能和生物科技发展迅速。中国拥有庞大国内市场，这次经济工作会议部署的明年工作重点任务中，排在第一位的就是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。这必将有效激发中国市场潜能，助力中国国内大循环，更好地带动国内国际双循环。

　　“目前，各国都面临不同的经济发展难题，中国在破解经济发展困境方面相当成功。”克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇十分关注中国实施的区域协调发展战略。他说，粤港澳大湾区的建设不仅为中国经济注入活力，也为周边国家和地区经济带来新的变化。他认为，中国经济的高质量发展建立在新质生产力发展基础之上，“是由创新和人才支撑的，有长久的、稳定的发展潜力”。

　　卡瓦略说，中国政府积极统筹有效市场和有为政府的关系，通过定期召开经济相关工作会议、部署一揽子增量政策等，确保中国经济持续展现强劲内生动力、韧性和潜力。“中国经济具备长期稳定发展的有利条件。”他举例说，中国工业门类齐全、产业体系完备，为国民经济整体发展、供给能力优化等提供强大基础，在全球产业链供应链中的重要性也不断提升。

　　“推动世界经济朝着更加健康和可持续的方向发展”

　　中国明年经济工作重点任务还包括“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”。有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放；积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易；推动高质量共建“一带一路”走深走实……一系列具体举措将为国际社会不断深化合作、携手发展注入信心。

　　沙特学者易卜拉欣·阿卜杜拉表示，中国通过进一步全面深化改革、扩大开放，不仅实现了自身经济高质量发展，也促进了国际经贸投资合作。“中国继续扩大高水平对外开放，将促进与相关国家的务实合作和共同发展。”他认为，高质量共建“一带一路”走深走实将助力更多共建国家经济发展，为世界经济和国际贸易增长提供动力。

　　“中国开放的大门越开越大，为世界经济发展作出重要贡献。”泰国中华总商会主席林楚钦不久前来华参加了第二届链博会，目睹了各国企业家和采购商齐聚一堂、展示优势产业、探索合作机遇的盛况。他说，中国举办此类国际性展会，进一步畅通了产供链上下游的对接，对于区域经济乃至全球经济的稳定发展具有重要意义。泰国中华总商会将继续充分利用好链博会、进博会等平台，促成更多务实合作项目落地生根，共同推动构建泰中命运共同体。

　　西班牙IE大学教务长马努埃尔·穆尼思认为，中国持续扩大高水平对外开放不仅有助于自身经济发展，也为全球经济发展繁荣提供了重要支持。“通过共同努力，各国可以实现互利共赢，推动世界经济朝着更加健康和可持续的方向发展。”

　　“数字化、绿色化是未来贸易发展的趋势，可以有效提升环保产品、技术和服务在全球范围内的普及，助力各国提升应对气候变化能力。”世贸组织经济研究和数据统计部门经济学家科尔曼·尼表示，中国积极发展服务贸易、绿色贸易、数字贸易，有助于推动建设更加安全、包容和可持续发展的世界。

　　（本报北京、雅加达、马德里、里约热内卢、迪拜、罗马、曼谷12月16日电  记者龚鸣、曹师韵、刘仲华、颜欢、陈一鸣、管克江、郑彬、孙广勇）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月17日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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