外国留学生走进重庆北碚，开启“村”游——

本报记者 林子涵 王欣悦

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走进重庆市北碚区柳荫镇东升村，房前屋后，载有成片的黄金香柳。

“大家看，这些就是黄金香柳，它的叶片细长呈青黄色，用手搓一搓会有香味。”东升村党总支副书记王琼玲指着路边2米多高的树，向外国留学生们介绍道。

“好神奇！真的有香味，就像香水的原料。”来自巴基斯坦的留学生法蒂玛·沙赫扎德学着王琼玲的动作，把一簇叶子凑近鼻尖，用手指搓揉出香味。

不久前，由国家留学基金委主办、西南大学承办的“感知中国—碚城探秘·乡建寻踪”来华留学生乡村建设教育实践活动在东升村实践基地举办。来自巴基斯坦、津巴布韦、博茨瓦纳等多国来华留学生开启“村”游，体验乡村历史、文化与风土人情。

阳光透过树叶缝隙，洒在青石板小路上。留学生们一路朝红楼与北碚公园的方向步行。

“你们看，这里有个地砖，上面写着红楼1932，这是红楼建成的时间。”西南大学带队老师原舒畅提醒大家往地上看。

红楼由爱国实业家卢作孚于1932年亲自主持修建，最初是兼善中学校舍。如今的红楼是北碚的美术展馆，楼内藏有32万册古籍和民国、抗战历史书籍。

听了红楼的故事，来自泰国的帕塔拉顿·乔姆旺说：“我以为这只是一栋修建得很漂亮的楼，原来它承载着这么多时代记忆。”

“卢作孚先生兴办教育、创办实业，以民生公司开创民族航运新篇章，并在抗日战争中挺身而出，组织宜昌大撤退，把人员和物资安全抢运到四川后方。”卢作孚纪念馆内，讲解员向留学生们讲述卢作孚的事迹。

“这是民族英雄，值得敬佩！”来自越南的阮氏宝玉听得很认真。站在宜昌大撤退所用轮船“民俗轮”的模型前，她拿出手机拍下照片，“我想发给我的朋友们也看看。”

在东升村的一片红薯地里，工作人员燕子带着部分留学生体验挖红薯。

“快来瞧瞧，这些绿叶子底下可都埋着红薯呢！大的有三四斤，看咱们今天谁能挖出最大的红薯！”她手执铲子，轻轻拨开土层，示范如何绕开根茎，把红薯挖出来。

“怎么区分红薯和土豆？”阮氏宝玉问。

“是这样，长在地里的土豆植株通常茎直立，叶子呈羽状，而红薯植株则藤蔓较长，叶子多为心脏形或三角形，且藤蔓上常有绒毛。”燕子解释完后，来自马来西亚的留学生王靖柔主动承担翻译职责，用英语向阮氏宝玉和其他留学生讲了一遍。

听完讲解，留学生摩拳擦掌，纷纷拿起铲子挖红薯。不一会儿，红薯就堆起了小山。

阮氏宝玉说，“这里的乡村处处绿意盎然、生机勃勃。原来真实的中国乡村是这样的，环境很美！”

在柳荫村，留学生们动手学做中医药锤。“这个艾草锤有什么功效？”来自伊朗的留学生阿里雷扎·塔汗提问道。

“艾草锤的好处可多了，用了它能让你不那么焦虑，晚上睡得香，缓解肩颈痛，还能帮你排排湿气，身体更轻松自在。”示范艾草锤制作的老师说。

体验了艾草锤制作，留学生一起来品尝农家乐美食。餐桌上，当地特色菜式摆了一桌。“这个是野菜饼，是我们村很受欢迎的特色小吃。”农家乐老板老刘说。

“这是我来中国后第一次到乡村，体验挖红薯、制作药锤、品尝农家乐。我之后想再去更多乡村看看，体验中国乡村生活。”活动接近尾声，来自巴基斯坦的哈菲兹·穆罕默德·西坎达尔十分不舍。

“中国乡村和想象的大不一样，没想到这么有魅力。”阿里雷扎·塔汗说。

（吕楚翘参与采写）

(责编：杨光宇、胡永秋)