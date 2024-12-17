共建“一带一路”合作领域不断拓展、合作范围不断扩大、合作层次不断提升，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，取得了重大成就——

本报记者 严 瑜

装运铁矿石的海铁联运班列经过福建莆田湄洲湾港罗屿作业区附近的一座桥梁。

新华社记者 林善传摄

在苏里南萨拉马卡区农户阿什温·杜基家的果园里，中国援苏里南农业技术合作中心的农艺师杜时云（左）、刘经国（右）与农户杜基合影。

新华社记者 李梦馨摄

在近日召开的第四次“一带一路”建设工作座谈会上，习近平总书记充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就，对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署，强调“我们要坚定战略自信，保持战略定力，勇于担当作为，开创共建‘一带一路’更加光明的未来”。

2024年是共建“一带一路”第二个金色十年的开局之年。这一年，中国继续同各方一道，传承丝路精神，促进合作共赢，共建“一带一路”在高质量发展中开拓出造福世界的发展繁荣之路，铺展出构建人类命运共同体的壮美画卷。

取得一系列实打实、沉甸甸的成果

在拉美，碧海蓝天，数艘远洋货轮停靠在秘鲁首都利马以北的钱凯港，它们即将搭载秘鲁的蓝莓、葡萄、牛油果驶向中国上海，并将为拉美市场带来中国的新能源汽车、太阳能电池等产品；在亚洲，中老铁路通车运营3年，“黄金线路”活力奔涌，无数游客坐着动车实现了“早上在昆明吃米线、傍晚到万象喝咖啡”的跨国旅行体验；在非洲，从乌干达到埃及，从塞内加尔到尼日利亚，中国企业建设、运营的工业园区如雨后春笋般涌现，推动“非洲制造”加速发展……

2024年，高质量共建“一带一路”扎实推进，取得实打实、沉甸甸的成果——

中国与多国签署共建“一带一路”合作文件，成立“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处，在能源、税收、减灾等专业领域建立30多个多边合作平台；今年前10个月，中国与共建国家间货物贸易额累计达16.94万亿元，增长6.2%，中国企业在共建国家新签承包工程合同额超1万亿元，增长17.1%；中欧跨里海直达快运正式开通，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超过1100万标箱，货值超4200亿美元；西部陆海新通道班列年内运输货物突破80万标箱，通达全球125个国家和地区的542个港口。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院“一带一路”研究室主任谢来辉在接受本报记者采访时表示，2024年，共建“一带一路”成果亮眼。例如，在基础设施领域，秘鲁钱凯港正式开港启用，中泰铁路项目全线首座连续梁顺利合龙，中越签署跨境标轨铁路协议，中吉乌铁路项目启动在即；在贸易领域，今年上半年，中国与“一带一路”共建国家货物贸易达1.4万亿美元，占比达47.4%，展现出中国与“一带一路”共建国家贸易规模快速增长的势头；在“小而美”民生项目领域，中国在农业、教育、医疗、减贫、水利、防灾减灾等领域推出一大批“小而美”民生项目，促进发展成果更好惠及“一带一路”共建国家民众。

“今年，中国开放的大门越开越大，成功举办了2024年服贸会、第七届进博会、第二届链博会等一系列重大国际展会。同时，中国进一步扩大免签国家范围并优化入境政策，为中国与‘一带一路’共建国家的人员往来提供更多便利，极大促进了中国与‘一带一路’共建国家的经贸往来与民心相通。”谢来辉说。

提供了一条广阔的机遇之路、繁荣之路

从2013年提出共建“一带一路”倡议以来，中国始终坚持共商共建共享，已经与150多个国家和30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，全方位推进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为共建国家带去与世界畅享联通的机会，为全球南方带去发展振兴的希望。

11年来，因为共建“一带一路”，马尔代夫有了跨海大桥，非洲有了电气化铁路，希腊比雷埃夫斯港重焕生机；因为共建“一带一路”，秘鲁钱凯港成为南美首个智慧和绿色港口，雅万高铁让印尼迈入“高铁时代”，中老铁路让老挝“铁路梦”成真；同样因为共建“一带一路”，鲁班工坊、菌草技术、净水设备改造、太阳能发电站等一大批惠民项目走进“一带一路”共建国家的千千万万家庭，极大提升当地民众的生活条件和发展能力。

“共建‘一带一路’倡议为世界作出的一个重要贡献，在于中国为广大发展中国家提供了具有普遍性和借鉴意义的发展经验与发展模式，帮助发展中国家推动本国经济发展，缩小与发达国家在经济、科技等领域的差距。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘志勤在接受记者采访时说。共建“一带一路”高质量发展的关键是共享，中国同世界共享发展机遇，探索促进共同发展的新道路，实现互利共赢。

如今，共建“一带一路”已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

柬埔寨亚洲愿景研究所研究员基·芒胡认为，共建“一带一路”倡议与柬埔寨“五角战略”对接，产生强大的协同效应，对柬中双边及区域合作形成了“一加一大于二”的效果。过去十余年，柬埔寨和中国在共建“一带一路”倡议下的积极合作，给柬埔寨经贸、旅游、基础设施等领域发展带来实实在在的好处。

坦桑尼亚《每日新闻》日报网站刊文称，中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，为促进全球共同发展作出贡献。

秘鲁《共和国报》指出，共建“一带一路”倡议促进全球贸易增长。以秘鲁为例，钱凯港建成，将上海与秘鲁之间的航运时间从约40天缩短至约23天，钱凯港和上海港的连接加强了拉中贸易联系。

“共建‘一带一路’倡议之所以得到越来越多国家的响应以及国际社会的认同，是因为这项倡议为‘一带一路’共建国家创造了新的发展机遇，培育了新的经济增长点，拓展了新的合作空间，提供了一条广阔的机遇之路、繁荣之路。”谢来辉说。

让共建“一带一路”理念融入共建国家民众心中

共建“一带一路”已经进入高质量发展新阶段。在第二个金色十年，如何更好推动共建“一带一路”高质量发展？

刘志勤认为，在共建“一带一路”第一个十年取得成果的基础上进一步提升共建国家的发展水平，将成为第二个金色十年的工作重点。

中国外交部发言人日前表示，中方愿与各方一道，继续秉持共商共建共享理念，统筹“大基建”与“小而美”，结合“大写意”与“工笔画”，将“一带一路”打造为惠及世界的“幸福路”和实现各国共同现代化的“梦工厂”。

谢来辉认为，第四次“一带一路”建设工作座谈会上提出的三个“统筹”，为共建“一带一路”迈入下一步高质量发展指明方向。“一是统筹深化基础设施‘硬联通’、规则标准‘软联通’和同共建国家人民‘心联通’，这强调了共建‘一带一路’要将推动大型基建项目与推进规则体系和标准体系的国际认可以及促进共建国家经济社会发展相融合；二是统筹推进重大标志性工程和‘小而美’民生项目建设，这强调了在继续积极推进重大标志性工程的基础上，要通过推进‘小而美’民生项目，进一步增进共建国家民众的福祉与获得感；三是统筹巩固传统领域合作和稳步拓展新兴领域合作。2023年11月发布的《坚定不移推进共建‘一带一路’高质量发展走深走实的愿景与行动——共建‘一带一路’未来十年发展展望》中，明确了共建‘一带一路’未来十年发展的重点领域和方向，其中包括绿色、数字、健康等新兴领域。这些新兴领域符合新一轮技术革命的发展趋势，中国拥有比较优势，能够提供产业、技术等层面的支持，共建国家则有旺盛的发展需求。新兴领域合作的拓展将增强共建‘一带一路’倡议的吸引力。”谢来辉说。

“提升共建国家的发展信心，增强共建国家民众的获得感和幸福感，将是未来需要着重加强的工作领域。”刘志勤认为，在共建“一带一路”第二个金色十年，除了继续推进基础设施领域的重点项目之外，还需着力推动与民生发展相关的各类项目，进一步改善共建国家民众的生活品质，并加强技术培训、人文交流，帮助共建国家民众扩展视野，激发共建国家的内生发展动能，让共建“一带一路”的理念融入共建国家民众心中。

谢来辉指出，在促进发展中国家共同发展的同时，中国与发达国家也可以在共建“一带一路”倡议框架下围绕相关领域加强合作，如推动高质量共建“一带一路”倡议与欧盟“全球门户”计划对接、与发达国家开展第三方市场合作，进而拓展新的发展空间，共同为全球繁荣发展、实现联合国可持续发展目标作出积极贡献。

(责编：杨光宇、胡永秋)