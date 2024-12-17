外交部：

新华社北京12月16日电（记者温馨、许可）针对中美近日长期续签《中美科技合作协定》，外交部发言人林剑16日在例行记者会上表示，《中美科技合作协定》的续签是落实中美元首会晤共识的重要举措，符合两国人民利益，希望美方能够同中方相向而行，切实落实协定安排。

林剑介绍，中美两国政府代表已于2024年12月13日在北京换文签署了《关于修订和延长两国政府科学技术合作协定的议定书》，将《中美科技合作协定》自2024年8月27日起延期5年。

林剑表示，中美科技合作本质是互利共赢的。《中美科技合作协定》是两国建交后签署的首批政府间协定之一，为中美科技交流合作提供了有力支撑。《中美科技合作协定》的续签是落实中美元首会晤共识的重要举措，符合两国人民利益，顺应国际社会期待，不仅将推动两国科技进步和经济社会发展，也将促进双方应对全球共同挑战，增进世界人民福祉。

“希望美方能够同中方相向而行，切实落实协定安排，让中美科技合作的成果真正造福两国、惠及世界。”林剑说。

(责编：杨光宇、胡永秋)