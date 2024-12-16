人民网记者 羡江楠

2024年12月10日，中国驻泰国大使韩志强在泰国曼谷接受中国—东盟中心（ACC）组织的“多彩东盟：2024年中国媒体东盟行”媒体团采访。人民网记者 羡江楠摄

2025年将迎来中泰建交50周年。近日，中国驻泰国大使韩志强在泰国曼谷接受中国—东盟中心（ACC）组织的“多彩东盟：2024年中国媒体东盟行”媒体团采访时表示，中泰两国相交千年，传统友谊历久弥新，各领域交流合作密切，成为国家间和平、友好、互助的典范。

“我们是山水相连的好邻居，血脉相融的好亲戚，命运与共的好伙伴。”韩志强用三个“好”字来形容中泰关系。他表示，尽管国际关系形势复杂，世界风云变幻，但是友好合作是中泰两国人民的人心所向、大势所趋。他对未来中泰关系的发展充满信心。

经济合作：从传统贸易到新兴经济

今年11月，中国领导人出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见泰国总理佩通坦，为双边关系发展指明了方向。韩志强指出，经贸领域将是两国未来合作的重要亮点之一。

“中国已经成为泰国最大的贸易伙伴国，最大的农产品出口国，最大的外资来源国，以及最大的外国游客来源国。”韩志强强调，投资不仅涉及传统的制造业，更重要的是新能源汽车、太阳能发电等绿色经济转型领域。“中国企业在泰国参与度很深，发挥的作用也很大。”

韩志强说，泰国是东南亚最早开始商用5G的国家，而这背后离不开华为等中国企业发挥的作用。他认为，在绿色经济、数字经济这些面向未来的领域，中国企业能够参与并发挥重要作用，这也表明中泰经贸关系拥有巨大的发展空间。

文化交融：情感纽带连接中泰人民

2024年是“中国—东盟人文交流年”，双方领导人一致同意将中国—东盟人文交流年延续至2025年。在韩志强看来，中泰人文交流一直是两国关系的优势领域。泰国民众对中国文化的热爱，如春节文化在曼谷的盛行，体现了两国文化联系之深。

韩志强介绍，欢乐春节、电影周、汉语桥、鲁班工坊等文化品牌和平台已经在泰国得到有效落地和成熟发展，并举例说，今年上映的泰国电影《姥姥的外孙》在中泰两国均获得了成功，展现了文化交流的强大力量。“文化把两国人民的情感连接在一起，所以我们相信中泰之间的文化交流会发挥越来越大的作用。”他表示。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。大使指出，人文交流对中泰关系发展至关重要。中泰作为东亚地区两个重要国家，在更好地传承东亚地区传统文化，让它为世界文明百花园增添新的色彩，并助力世界和平发展方面，将发挥更大作用。

“明年是中泰建交50周年，对于两国来说是一个新的起点。”韩志强介绍，双方正在酝酿举办形式多样、丰富多彩的庆祝活动，回顾中泰两国友好合作给两国人民带来的巨大福祉，给两国发展提供的巨大助力。

携手东盟：构建区域和平与繁荣

作为东盟的重要成员，泰国在中国与东盟合作中扮演着重要角色。韩志强回顾道：“1996年,中国成为东盟的全面对话伙伴，2003年升级为战略伙伴关系，双方在方方面面的合作都非常密切。”

“东盟和中国一样，都非常鲜明的坚持自由贸易体制，坚持多边主义，坚持以合作为中心。”韩大使表示，要在新的历史时期实现共同发展，共同繁荣，同东盟国家共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的“五大家园”。

在人文交流方面，韩志强认为，中泰之间在文化方面的联系同样适用于中国和整个东盟国家。他介绍说，几个东南亚国家联合申办的非物质文化遗产“娘惹服饰”已经得到了联合国教科文组织的批准。“这是中国和东南亚国家之间在历史上相互联系的象征，我们有良好的条件可以在这方面开展更多的交流交往。”

韩志强特别提到东盟方式，即“相互尊重、平等协商、友好合作”。他认为，这一独特理念与中国外交倡导的原则高度契合。“东盟方式根植于东亚地区深厚的历史文化积淀，是维护区域和平与稳定的重要保障。在当前国际局势下，这种方式具有重要的世界意义。”他说。

韩志强强调，中国将继续支持东盟的中心地位，与东盟国家共同维护地区和平稳定，促进本地区的合作发展。韩志强指出：“在当前世界，中国和东盟犹如一块绿洲，我们要格外珍惜这个地区来之不易的良好局面，让这块绿洲造福于这个地区的人民。”

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