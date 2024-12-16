人民网曼谷12月16日电 （记者张矜若）12月13日，泰国考艾国家公园自然旅游路线“中泰友谊之路”在呵叻府举行启用仪式。

与会嘉宾在启用仪式上共同剪彩。人民网记者 张矜若摄

考艾国家公园跨呵叻府、北标府等4个府，是泰国第一个国家公园，2005年被联合国教科文组织列入世界遗产名录。此次开发的自然旅游路线由考艾游客中心至霄素瓦瀑布，长8公里，是考艾国家公园里最长的一条自然步道。由于是森林步道，建设方在开发过程中没有在沿途设置解说牌，而是为游客提供可下载的电子路线指南，提升了游客的互动体验。

泰国自然资源与环境部部长助理那拉巴·胶通在启用仪式上致辞表示，明年将迎来泰中建交50周年。此次共同合作开发自然旅游路线，旨在让泰国和国际游客深入体验这处世界级自然遗产的生物多样性和生态价值，同时这条路线也彰显了两国在文化交流和自然资源可持续发展中的共同努力，见证着两国深厚的友谊。

中国驻泰国大使馆公使衔参赞江伟致辞表示，这条旅游路线不仅有助于促进考艾国家森林公园的旅游发展，更见证了中泰传统友好关系，体现了中资企业“在泰为泰”的价值观。中方愿同泰方一道携手同心、众行致远，以建交50周年为契机，进一步弘扬传统友好，拓展互利合作，为两国人民带来更多福祉。

泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌表示，希望这条自然旅游路线能成为一条“友谊之路”。

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