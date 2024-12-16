章思远

最近，加拿大政府突然炮制了一出颇为令人恶心的“人权闹剧”，以所谓“严重侵犯人权”为由宣称制裁中方有关人员。这出荒唐闹剧显然是临时炮制，看似冠冕堂皇，却再次让世人看清楚加拿大的“三无”特性。

一是无是非。中国高度重视尊重和保障人权，走出了一条顺应时代潮流、适合中国国情的人权发展道路，人权事业取得历史性成就。当前中国新疆和西藏社会和谐稳定，经济蓬勃发展，人民安居乐业，正处于历史上最好的发展时期。国际社会对此有目共睹。可偏偏加拿大不仅熟视无睹，还毫无是非地“鹦鹉学舌”，翻炒所谓“强迫劳动”“任意拘押”世纪谎言，用虚假的剧情、蹩脚的套路、险恶的用心栽赃抹黑中国，粗暴干涉中国内政。

二是无骨气。加拿大政府为何选择此时上新“闹剧”？无它，“畏美症”又发作了。面对所有加拿大输美商品可能被加征高额关税的威胁，加拿大慌了，高层“闪现”海湖庄园求美“高抬贵手”。但是它不仅没得到任何积极承诺，却被揶揄为美国第51个州。没想到加拿大却将心思盘算到了中国头上，企图通过污蔑抹黑中国献媚取宠，换取美“网开一面”。但打“中国牌”可治不好加拿大的“畏美症”，奴颜婢膝恐怕只会招来更加肆无忌惮的欺辱，为世人耻笑。

三是无资格。加拿大常以“人权卫士”自居，高调扮演“人权捍卫者”角色。可极具讽刺的是，加拿大本国的原住民仍在遭遇系统性种族歧视和不公正待遇，大批原住民儿童在寄宿学校中被虐致死，“瘾君子”和流离失所者在街头随处可见。面对自身劣迹斑斑、问题成堆的人权状况，加拿大视而不见，无能为力，却想借人权问题抹黑中国形象，转移焦点，完全是打算了算盘，必将招致中方的有力回应和坚决反制。

一个“三无”加拿大，有什么脸面充当“人权教师爷”，有什么资格担任“人权裁判官”？！奉劝加拿大政府好好照照镜子，不要再搞这种双重标准、贼喊捉贼、倒打一耙的闹剧了。如果加拿大政府“打扫干净自己的屋子”之后还有余力，倒是不妨拿出点勇气，谴责自己那些真正侵犯别国人权的盟友，或者拿出点真金白银为真正有需要的地方和人民贡献一点“正能量”。

（作者是国际问题观察员）

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