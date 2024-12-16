人民网北京12月16日电 （记者崔译戈）14日，由中国社会科学院日本研究所、中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处、日本国际论坛共同策划的中日学术智库高端对话——“战后日本现代化进程及中日合作前景”国际学术研讨会在北京举办。

本次会议旨在通过深入研讨，增进双方对战后日本现代化进程的理解，探索中日未来合作的新前景。来自中国社会科学院、南开大学、复旦大学、北京大学、上海对外经贸大学、北京外国语大学、上海国际问题研究院以及日本国际论坛、日本东京大学、庆应大学、中央大学、神户大学、杏林大学、佳能全球战略研究所等众多高校和研究机构的专家学者代表60余人参会。

“战后日本现代化进程及中日合作前景”国际学术研讨会会议现场。主办方供图

会议开幕式上，中国社会科学院秘书长、党组成员赵志敏，日本参议院议员、自民党原副干事长松川琉依，第十四届全国政协委员、中国社会科学院国家高端智库理事会秘书长张冠梓，日本国际论坛理事长渡边茧，中国社会科学院日本研究所所长杨伯江发表致辞。开幕式由中国社会科学院日本研究所副所长闫坤主持。

赵志敏表示，现代化是近代以来人类社会发展大趋势，现代化道路在世界不同国家和地区呈现多样性，探索符合本国国情的现代化道路是各国面临的重要课题。

赵志敏指出，从现代化交流互鉴意义上看，中日合作前景广阔、潜力巨大。中日双方应树立正确认知，推动中日关系实现更大改善和发展；携手应对挑战，倡导和践行真正的多边主义和开放的区域主义；共担大国责任，推动建设同舟共济、休戚与共的亚洲命运共同体；加强交流互鉴，为中日“世世代代友好”注入强劲动力。中华文明自古以来就以开放包容闻名于世，在同其他文明交流互鉴中不断焕发新的生命力。中日两国应共迎挑战，共担责任，在风雨同舟中守望相助，在交流互鉴中共同成长。

松川琉依表示，日中两国学者就“战后日本现代化进程及中日合作前景”进行对话正当其时。她认为，加强民间交流与对话，能够回应时代变化与挑战，对两国关系未来发展十分重要。

张冠梓表示，中国式现代化与日本现代化是亚洲现代化实践的重要探索，其成功既源于对自身道路的探索，也得益于对世界先进经验的相互学习与吸收。中日加强多边合作，共同维护国际秩序，携手应对各种全球性挑战，既是两国领导人反复确认的重要共识，也是中日战略互惠关系的应有之义。中日两国作为东亚大国及世界级经济体，在推进各自国家发展及现代化进程的同时，也肩负着共同维护地区稳定、促进世界繁荣的责任。

渡边茧表示，日中两国之间的携手合作，对于维系国际及区域范围内的和平、稳定与繁荣具有举足轻重的意义。在日本对外贸易的版图中，中国占据着首要贸易伙伴的地位；相应地，日本是中国第三大出口市场及第二大进口来源国。展望未来，双方共同打造“建设性、稳定的”日中关系，需在各个领域及各个层级上加强沟通与协作。

杨伯江指出，当前，国际形势变乱交织，大国博弈持续走深，地缘政治冲突加剧，全球经济增速放缓，贸易保护主义抬头，秩序变革期特征凸显。但也正因如此，各国对和平稳定的渴望更强烈，对合作发展的追求更迫切。当前中日关系出现了稳定改善的一定契机，再次处于何去何从的关键时刻。在此背景下，中国社会科学院日本研究所与中国社会科学院国家高端智库理事会秘书处、日本国际论坛以“战后日本现代化进程及中日合作前景”为主题共同设计了本次高端对话，旨在加强中日双方智库学者交流，为改善发展两国关系贡献真知灼见与智力支撑。

杨伯江就中日在推动实现现代化过程中，进一步深化合作、增进相互理解与相互信任提出三点基本思路。他指出，一是持续通过深化合作稳定改善两国关系，逆水行舟，不进则退；二是通过增加中日关系的确定性，有效对冲外部环境的不确定性；三是不断发掘、盘活中日关系的良性资产，妥善处理解决不良资产，改善存量，做好增量。

开幕式后，南开大学教授杨栋梁、日本前驻外大使井出敬二、北京外国语大学北京日本学研究中心教授周维宏、日本东京大学名誉教授河合正弘分别作学术报告，从政治、经济、社会等多个角度对战后日本现代化进行了深入阐述，为与会者提供了丰富学术资源和思想启迪。

会议还举行了三场专题对话，分别围绕“战后日本现代化的国际环境与时代背景”“日本现代化各领域成果及挑战”“日本现代化的国际比较及经验镜鉴”主题展开，与会专家学者就讨论主题展开热烈讨论和深入分析。

此次研讨会为中日两国学者提供了深入交流和探讨的平台，也为推动中日进一步深化合作、促进两国现代化进程以及推动区域与世界和平发展贡献了智慧和思路。与会学者表示，期待此类高端智库对话未来更好地发挥作用，成为中日人文交流的高端平台。

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