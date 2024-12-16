人民网开罗12月15日电 （记者黄培昭、沈小晓）由开罗中国文化中心、福建省文化和旅游厅共同主办的“海丝起点 清新福建”文化和旅游推介会日前在埃及开罗成功举办。埃及旅游促进局国际推广部主任穆罕默德·塞拉迈、业务主管穆罕默德·舍尔拜尼，中国驻埃及使馆参赞兼开罗中国文化中心主任张易，福建省歌舞剧院院长曾宏艺，福建省文化和旅游厅对外处副处长颜海青等嘉宾，以及中埃旅游企业、航空公司、文化机构代表等约260人出席活动。

张易在致辞中表示，福建是海上丝绸之路的起点，人文底蕴深厚，旅游资源丰富。希望此次推介会能让更多埃及朋友认识美丽中国，爱上清新福建。中国驻埃及使馆和开罗中国文化中心愿积极推动两国旅游业界加强业务对接、开展务实合作，为埃及民众量身打造更多赴华旅游线路和产品。

舍尔拜尼表示，埃中建立全面战略伙伴关系十年来，两国元首交往密切，高层互访频繁，在共建“一带一路”倡议推动下，双边合作涵盖政治、经济、文化和旅游等领域，合作成果丰硕。埃及旅游促进局期待与中国旅游企业进一步加强交流，共同开展更多旅游合作与推广工作。

现场嘉宾和观众纷纷表示，精彩的文旅推介活动让人对福建的奇秀山海、传统技艺和生活方式产生了浓厚兴趣，期待有机会可以去福建亲身体验另一个古老文明的丰厚传统文化和独特生活美学。

此外，福建代表团还于12月10日晚在开罗中国文化中心举办专场演出，受到当地民众热烈欢迎。

(责编：于洋、刘慧)