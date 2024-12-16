人民网里约热内卢12月14日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间12月14日，为庆祝中巴建交五十周年，由巴西羽毛球文化协会等机构组织的“激扬活力”中巴羽毛球友谊赛决赛在里约AABB体育俱乐部举行。中国驻里约热内卢总领事田敏和巴西羽毛球文化协会主席亚历山大·奥利维拉出席决赛开幕式并致辞。

中巴羽毛球爱好者赛前合影。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约热内卢总领事田敏敲锣宣布比赛开始。人民网记者 陈海琪摄

田敏表示，体育是连接世界各国人民的重要纽带，也是加强中巴文化和民间交流的重要平台。羽毛球在中国和巴西都有众多爱好者。此次比赛为两国羽毛球爱好者提供了一个互相学习、共同提高的机会，也为两国民众之间的友谊架起了桥梁。她希望通过此类活动，推动中巴两国在更多领域的合作与交流。

中国驻里约热内卢总领事田敏在决赛开幕式致辞。人民网记者 陈海琪摄

奥利维拉表示，羽毛球运动正在逐渐进入巴西人的日常生活，希望此次活动有助于中巴两国人民增进友谊，加深了解，促进相关合作。

巴西羽毛球文化协会主席亚历山大·奥利维拉在决赛开幕式致辞。人民网记者 陈海琪摄

决赛当天，中巴羽毛球爱好者们进行了男单、女单、男双、女双以及混双五个项目的比赛。中国选手与巴西选手之间你追我赶，展现了双方高水平的竞技水平，赢得了观众们的热烈掌声。经过激烈角逐，中国羽毛球爱好者获得了女单、男双、混双金牌，巴西羽毛球爱好者获得男单、女双金牌。

中国羽毛球爱好者在比赛中的精彩瞬间。人民网记者 陈海琪摄

中巴羽毛球爱好者参加颁奖仪式。人民网记者 陈海琪摄

本次比赛得到了中国驻里约热内卢总领馆的指导和支持，并由巴西羽毛球文化协会、巴西里约天主教大学孔子学院、国家电网巴西控股公司、巴西中国和平统一促进会、巴西AABB体育运动俱乐部、华为巴西公司里约办事处、巴西Badbons羽毛球俱乐部等机构组织和参与。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王海涛，里约天主教大学孔子学院中方院长孙艳萍，巴西律师协会巴中关系里约州协调委员会副主席瓦拉斯·吴，华为巴西公司TIM系统部部长赵鹏程，巴西中国和平统一促进会会长张小春、永久荣誉会长王俊晓等各界嘉宾出席活动。

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