人民网雅加达12月15日电 （记者李培松）12月14日，印尼中国商会总会2024年度大会在印尼首都雅加达召开，会议总结了过去一年的工作并选举产生了新一届理事会。中国驻印尼大使王鲁彤，印尼国家发展规划部长拉赫马特、劳工部副部长伊曼努尔、基础设施与区域发展统筹部副部长拉赫马特和会员企业代表近500人参加。

王鲁彤大使致辞。中国驻印尼使馆供图

王鲁彤在致辞中表示，今年11月，普拉博沃总统成功访华，双方决定打造具有示范引领作用的全方位战略伙伴关系，构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体。近年来，中印尼经贸关系保持强劲发展势头。中资企业是印尼经济建设的重要参与者，在中印尼关系发展中发挥着不可或缺的独特作用。希望印尼中国商会总会紧密围绕新形势新要求，继续发挥政府和企业的桥梁纽带作用，进一步凝聚中资企业力量，指导会员企业坚持合规经营，履行社会责任，为不断深化中印尼各领域务实合作作出新的贡献。中国驻印尼使馆也将一如既往地支持商会工作，更好为中资企业服务。

拉赫马特表示，印尼和中国是重要战略伙伴，欢迎中国企业赴印尼投资。希望印尼中国商会总会在促进双方经贸合作中继续发挥积极作用。

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