新华社开罗12月15日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”15日晚发表声明说，该国西部北达尔富尔州首府法希尔一居民区14日遭苏丹快速支援部队炸弹袭击，死亡人数已升至38人。

《苏丹论坛报》援引目击者的话报道，炸弹击中法希尔市中心的奥拉德里夫居民区一处市场，引发强烈爆炸和大范围火灾，造成至少36人死亡，另有数十人受伤。

“法希尔抵抗委员会协调组织”当天早些时候说，苏丹快速支援部队的无人机当天向奥拉德里夫居民区投放了4枚高爆炸弹，造成20多人死亡，另有20多人重伤。苏丹通讯社报道，袭击造成至少15人死亡。

苏丹快速支援部队尚未就袭击事件作出回应。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.87万人丧生，超过1206万人流离失所。

(责编：崔译戈、徐祥丽)