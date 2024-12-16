新华社开罗12月15日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹通讯社15日报道，该国西部北达尔富尔州首府法希尔一居民区14日遭苏丹快速支援部队袭击，造成至少15人死亡。

报道援引目击者的话说，苏丹快速支援部队14日22时30分左右使用一架大型无人机向法希尔市中心奥拉德里夫居民区一处市场发动袭击，造成至少15人死亡、多人受伤，伤者已被送往医院接受治疗。

苏丹地方组织“法希尔抵抗委员会协调组织”15日发表声明说，苏丹快速支援部队的无人机向奥拉德里夫居民区投放了4枚高爆炸弹，造成20多人死亡，另有20多人重伤。

另据苏丹武装部队15日发表的声明，苏丹快速支援部队14日试图潜入法希尔南部，被苏丹武装部队联合地方武装发现并击退。苏丹武装部队在交火中打死20名苏丹快速支援部队人员，摧毁对方7辆作战车辆，缴获一辆战车并俘虏车上人员。

苏丹快速支援部队尚未就上述两起事件作出回应。

今年5月10日以来，苏丹武装部队联合地方武装围绕北达尔富尔州的控制权与苏丹快速支援部队在法希尔展开激烈战斗。目前，苏丹快速支援部队已控制西部达尔富尔地区除北达尔富尔州以外的其他4个州。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.87万人丧生，超过1206万人流离失所。

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