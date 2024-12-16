新华社北京12月15日电 综合新华社驻外记者报道：美国国务卿布林肯14日表示，美国政府与“叙利亚沙姆解放武装”保持着“直接接触”。黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆14日承认，真主党无法再通过叙利亚获得军事供应。

布林肯14日表示，美国政府与“叙利亚沙姆解放武装”保持着“直接接触”，但未说明美方与该武装进行直接接触的细节。“叙利亚沙姆解放武装”是近日推翻叙前总统巴沙尔·阿萨德的主要武装力量。美国政府以该武装与“基地”组织相关联为由，认定其为恐怖组织。布林肯11日在美国国会举行的一场听证会上表示，对“叙利亚沙姆解放武装”兑现其保护叙少数群体权利的承诺“没有信心”，因此将关注其行动。

据沙特阿拉伯的阿拉伯新闻网14日报道，卡西姆当天承认，在叙利亚前政权倒台后，真主党无法再通过叙利亚获得军事供应。报道说，卡西姆在一次电视讲话中说，真主党失去了一条通过叙利亚的军事补给线。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”网站14日发布消息说，以色列14日对叙利亚首都大马士革附近军事目标发动35次空袭，袭击目标主要是山区的一些隧道，旨在彻底摧毁隧道中的弹药、导弹等武器装备。

以色列军队总参谋长哈莱维14日视察驻扎在戈兰高地的以军部队时说，以军不会干涉叙内部事务，以军在戈兰高地的战备旨在“确保以色列公民的安全”。以军采取主动行动是防止“恐怖分子”在具有战略意义的区域站稳脚跟。

据《以色列时报》15日报道，以国防部长卡茨近日表示，面对“日益严峻的威胁”，以色列必须增加国防预算，叙利亚近期的局势发展对以色列安全构成了更大挑战。

“叙利亚沙姆解放武装”领导人阿布·穆罕默德·朱拉尼14日发表声明，批评以色列近期在叙利亚采取的军事行动。他同时说，叙利亚现阶段的首要任务是重建和稳定，而不是卷入可能导致进一步破坏的冲突。

据叙利亚电视台14日报道，叙利亚大马士革国际机场负责人阿尼斯·法鲁赫表示，如果各项工作顺利进行，大马士革国际机场将于12月18日恢复运营。

据伊拉克总理新闻办公室发表的声明，伊拉克总理苏达尼14日与法国总统马克龙通电话时表示，必须防止外部干涉叙利亚内政。苏达尼说，叙利亚需要通过全面的政治进程实现过渡，确保各群体权利，维护领土完整和统一，这对地区安全与稳定至关重要。马克龙在通话中说，法国坚定支持伊拉克维护安全稳定和打击恐怖主义。

土耳其内政部长耶尔利卡亚15日表示，自叙利亚阿萨德政权倒台以来，已有超过7600名叙利亚人自愿从土耳其返回祖国。

土耳其国防部长居莱尔15日表示，如果叙利亚过渡政府提出请求，土耳其准备向其提供军事支持。

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗15日说，法国17日将派遣一个外交使团前往叙利亚首都大马士革。这将是法国12年来首次派遣外交使团到叙利亚，目的是“与新政权建立初步联系”，并在人道主义方面衡量当地民众的迫切需求。

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