新华社利雅得12月15日电 特稿｜擘画全球携手防治荒漠化的新蓝图——联合国防治荒漠化大会成果盘点

新华社记者王海洲 罗晨 葛晨

《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）第十六次缔约方大会（COP16）14日在沙特阿拉伯首都利雅得落下帷幕。本次大会主题为“我们的土地，我们的未来”，在13天的会程之后通过了应对干旱、未来两年预算、应对沙尘暴、加强科研创新等39项决议文件，为未来全球应对土地退化和干旱擘画新蓝图，开启国际社会携手防治荒漠化新篇章。

多项关键议程取得进展

除土地退化外，抗旱是本次大会重点讨论议题，旨在增强各方应对荒漠化的能力。大会为未来全球建立应对干旱的机制通过程序性决议，决定在2026年蒙古国举行的《公约》第十七次缔约方大会上，以本次会议内容为基础继续讨论机制建立议题，并决定成立闭会期间特设小组推进相关工作。

东道国沙特发起的“利雅得全球抗旱伙伴关系”倡议吸引了121.5亿美元资金，用于支持世界上最脆弱的80个国家抗旱能力建设；大会还推出人工智能驱动的全球综合信息平台——国际抗旱观测站，可协助各国实时监测干旱风险，提供政策决策参考。

大会通过了对《公约》2025-2026年的核心预算。各方同意总额超过1770万欧元的两年预算额，相比上一轮预算年均增长近8%。大会还通过了《公约》2018-2030年战略框架的中期评估和未来战略制定等。

大会强调各国在制定荒漠化相关政策时落实性别平等，提出要赋予青年更多决策空间以及技术支持，并首次把牧场等议题纳入议程。大会提出要加强与《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》协同，并加强与相关国际组织的联系。

《联合国防治荒漠化公约》是联合国环境与发展大会框架下的三大重要环境公约之一，与《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》并称为“里约三公约”。

《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥在闭幕大会上说，解决荒漠化问题的答案“就在我们手中”。他呼吁各方协力落实大会决议，真正将共识转化为行动。

敦促多方筹资多元参与

COP16大会提出加强《公约》科学政策接口的作用，为各缔约方提供更加权威和可及的科学建议。与会科学家强调，科学与政策的有效互动有助于确保未来的土地治理举措更具可行性和持久性。

大会期间发布的一些报告数据显示，地球上约77.6%的陆地比30年前更干旱，干旱区面积扩大了约430万平方公里，目前已占地球南极洲以外陆地总面积的40.6%。还有报告显示，到2030年至少需要2.6万亿美元的总投资，才能实现各国向联合国2030年可持续发展目标承诺的恢复10亿多公顷退化土地；而在土地修复方面每投资1美元，就能激发8美元社会、环境和经济方面的收益。

本次大会吸引到更多的资金承诺。例如，非洲“绿色长城”计划从意大利筹集1100万欧元用于萨赫勒地区的景观恢复，并从奥地利筹集360万欧元用于加强该计划在22个非洲国家的协调和实施。

大会鼓励青年、社会组织和原住民参与议题讨论，确保他们的观点和优先事项在《公约》实施中得到充分体现。

中国尽责担当积极履约

COP16大会期间，中国切实履行缔约国义务，为发展中国家提供支持。中国代表团深入参与《公约》核心预算、应对干旱机制安排、中期评估和未来战略制定、草原和牧场、沙尘暴等议题，以及履约审查委员会、科学技术委员会磋商，发挥了建设性引导作用。

大会特别设立了中国馆，总面积超过600平方米，是除东道国沙特之外最大的国家主题馆，用于举办中国荒漠化防治主题展、开展系列边会活动。这是中国首次在境外展示宣介荒漠化防治和“三北”攻坚战。

签署《联合国防治荒漠化公约》30年来，中国坚定支持联合国防治荒漠化事业。中国积极履约、提前完成联合国2030年可持续发展目标中的“土地退化零增长目标”，还成功举办《公约》第十三次缔约方大会并取得丰硕成果。联合国环境规划署授予“三北”工程“全球500佳”奖章，《公约》秘书处两次授予中国“防治荒漠化杰出贡献奖”，称赞“世界荒漠化防治看中国”。

此外，中国开拓“一带一路”防治荒漠化合作机制，成立中阿、中蒙荒漠化防治中心，在蒙古国、中亚、非洲等地建立防沙治沙示范基地，连续九届举办库布其国际沙漠论坛，还与同样面临荒漠化挑战的中亚、非洲国家分享治沙技术和经验、提供技能培训……防治荒漠化国际合作行稳致远，为全球南方共谋绿色发展注入动力。

(责编：崔译戈、徐祥丽)