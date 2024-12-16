新华社首尔12月15日电（记者陆爱华 姬新龙）韩国遭弹劾总统尹锡悦15日未对检方传唤作出回应。国务总理韩德洙代行总统职权后首次拜访国会议长禹元植，表示“将与国会保持紧密沟通与合作”。

韩国检察厅紧急戒严特别调查本部15日表示，11日通知尹锡悦当地时间15日10时接受调查，但尹锡悦没有作出回应。检方计划再次传唤。

韩德洙15日访问国会时说，将与国会保持紧密沟通与合作，希望朝野同政府合作，早日恢复国政稳定运行。禹元植强调，国政运行应“以民为主”。

韩国最大在野党共同民主党党首李在明当天在国会举行记者会，提议组成由国会和政府共同参与的“国政稳定协商体”，实现超党派合作。他同时表示，目前不考虑弹劾代行总统职权的国务总理韩德洙。

不过，执政党国民力量党院内代表权性东随后拒绝共同民主党关于“国政稳定协商体”的提议。他强调，国民力量党依然是执政党。

权性东当天晚些时候前往首尔政府大楼拜访韩德洙，建议“待执政党高层整顿完毕，尽快恢复党政协商”以稳定政局。

国民力量党党首韩东勋取消原定于15日下午举行的记者会，改为16日上午举行。据韩国媒体报道，韩东勋届时将就是否辞去党首职务表明立场。

韩德洙15日一早与美国总统拜登通电话，强调将维持和发展韩美同盟。

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