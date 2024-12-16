新华社澳大利亚阿德莱德12月15日电 通讯｜澳大利亚热情欢迎大熊猫“星秋”“怡兰”

新华社记者章建华 吕薇

许多澳大利亚人本周末已进入迎接圣诞节和新年的休假状态，但15日一早，仍有当地媒体记者和民众在阿德莱德机场外等候中国大熊猫“星秋”和“怡兰”的到达。阿德莱德当天气温近40摄氏度，欢迎大熊猫抵澳新闻发布会如期在动物园室外举行。

经过近11个小时、8800公里的飞行，“星秋”“怡兰”于当地时间15日6时02分（北京时间3时32分）搭乘专机抵达澳大利亚南澳州首府阿德莱德，前往阿德莱德动物园，开启新一轮中澳大熊猫保护合作研究。

澳大利亚外长黄英贤、贸易和旅游部长唐·法雷尔在和南澳州官员的联合声明中表示，欢迎中国大熊猫“在阿德莱德动物园竹林安新家”。黄英贤说，“星秋”和“怡兰”将继续是南半球唯一的一对大熊猫，“它们将为国内外游客带来欢乐，在未来10年为南澳州旅游业发展带来红利”。法雷尔表示，这些“非凡的生灵”必将吸引众多游客。

中国驻阿德莱德总领事李东在发布会上致辞表示，今年是中澳建立全面战略伙伴关系10周年，具有非常特殊的意义。新一期大熊猫合作为期10年，期待未来10年，中澳各领域合作展现更好前景。希望大家与“星秋”和“怡兰”成为好朋友，并一起呵护中澳、中南澳合作交流。

南澳州副州长苏珊·克洛斯表示，“许多南澳居民对阿德莱德动物园能继续拥有大熊猫感到惊喜”。

抵澳雄性大熊猫“星秋”2020年9月出生，性格活泼好动；雌性大熊猫“怡兰”2021年8月出生，性格文静优雅。按协议约定，它们将在澳大利亚生活10年。新一轮中澳大熊猫国际合作将在此前基础上继续深化双方在饲养管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣传等领域合作。

阿德莱德动物园是澳大利亚第二古老的动物园。2009年，中澳启动大熊猫保护研究合作，“网网”和“福妮”到阿德莱德动物园安家落户，成为南半球唯一一对大熊猫。“网网”和“福妮”在澳15年吸引了500多万游客和50多万学生到动物园看望。今年11月，“网网”“福妮”返回中国。

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