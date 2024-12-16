新华社大马士革12月15日电 题：多方博弈下的叙利亚局势

新华社记者冀泽 王卓伦 陈霄

“叙利亚沙姆解放武装”支持的叙过渡政府日前正式接管权力后，中东地区和域外一些国家纷纷作出反应。分析人士认为，叙政局剧变打破了外部势力在叙的原有状态，一些被认为从变局中受益的外部势力谋划通过外交、军事等手段抢先布局，其他外部势力则试图保持存在、维护在叙利益。叙利亚究竟会走向稳定还是动荡，在很大程度上受到各种力量博弈影响。

加紧在叙布局

以色列军队继续对叙利亚境内目标进行空袭。据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”消息，14日上午，以战机对叙军事目标进行4轮17架次空袭。以军总参谋长哈莱维同日称，以军在叙采取主动行动是防止“恐怖分子”在具有战略意义的区域站稳脚跟。

美国国务卿布林肯到访中东，12日和13日在土耳其分别与土总统埃尔多安和外长费丹会见，重点讨论叙利亚问题。布林肯称，美土就叙未来图景达成广泛共识。布林肯14日在约旦表示，美国已与被其认定为恐怖组织的“叙利亚沙姆解放武装”进行了“直接接触”。舆论认为，布林肯此访意在调动资源保护美国在叙利亚及中东的利益。

土耳其总统埃尔多安12日会见布林肯时说，出于国家安全考虑，土将继续打击在叙利亚的“恐怖分子”。此外，土驻叙使馆14日重新开馆，时隔12年恢复运作，此举被视为为叙过渡政府站台。

俄罗斯副外长波格丹诺夫日前表示，俄方已与“叙利亚沙姆解放武装”建立联系，双方讨论了有关保护俄在叙外交使团和公民安全的问题。分析人士认为，对俄方而言，首要任务是确保俄在叙外交和军事设施不受侵犯，维持俄在中东地区的军事投射能力。

两大博弈焦点

分析人士认为，在上述动向中，有两大问题是当前外部势力在叙博弈的焦点。

第一个焦点是叙利亚新政权对以色列的态度。此前巴沙尔政府被视为伊朗主导的地区抗以联盟“抵抗之弧”的重要成员，叙利亚被认为是伊朗向黎巴嫩真主党提供支持的关键通道。“叙利亚沙姆解放武装”主导的反对派迅速夺权后，叙新政权的态度成为影响以伊两国在中东博弈态势的重要因素。

以总理内塔尼亚胡此前表示，以色列希望与叙过渡政府“建立关系”，但如果叙利亚对以色列构成威胁，以方会毫不犹豫发起攻击。以色列区域外交政策研究所所长尼姆罗德·戈伦认为，内塔尼亚胡将伊朗势力的重建、向黎巴嫩真主党的武器转移以及对以色列的直接威胁列为叙利亚未来政权不得触碰的“红线”。

伊朗政府发言人穆哈杰拉尼此前表示，叙过渡政府与以色列保持何种距离，“是决定伊朗对叙新执政者采取何种态度的一个关键因素”。浙江外国语学院环地中海研究院院长马晓霖认为，伊朗可能期待用抗击以色列作为共同目标拉拢“叙利亚沙姆解放武装”，从而挽救“抵抗之弧”西翼。

第二个焦点是叙利亚库尔德武装问题。当前，美国支持的库尔德武装控制着叙利亚东部大片地区，土耳其支持的“叙利亚国民军”控制着北部地区。美国将库尔德武装视为打击极端组织“伊斯兰国”的关键力量之一，但土耳其将其视为国内反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，多次越境予以打击。

分析人士指出，美土在这一问题上的矛盾近期已经显现。埃尔多安会见布林肯时有关将继续打击在叙“恐怖分子”的言论就是针对库尔德武装。布林肯则强调，有必要确保打击“伊斯兰国”联盟能够继续执行关键任务。未来双方如何博弈值得关注。

过渡进程不易

分析人士指出，外部势力可能在未来很长一段时间内继续对叙利亚局势产生深刻影响。上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，叙过渡政府目前释放出愿与国际社会建立联系的信号，但这其中肯定有亲疏之别。西北大学中东研究所副教授王晋说，土耳其被认为是当前叙政治变局的最大“赢家”，它将在未来叙局势中扮演更为重要的角色，同时也将承担更多斡旋责任和压力。

叙利亚问题阿拉伯部长级联络委员会会议14日在约旦亚喀巴举行。会议发表的声明强调，支持包容和平的叙利亚政治过渡进程，维护叙利亚的统一、领土完整、主权、安全和稳定。叙政治分析人士马希尔·伊赫桑指出，尊重叙人民意愿、通过和平对话解决争端、建立包容性政府，是地区国家和国际社会对叙未来局势的普遍期待。

伊赫桑认为，叙利亚局势能否好转取决于未来政权能否妥善应对一系列挑战，包括能否避免深度卷入地区纷争；能否早日摆脱美西方制裁，吸纳国际援助和投资，开启重建进程；能否妥善解决人道主义危机、促进民生发展等。

王晋表示，叙过渡政府需要拿出一套行之有效的未来重建路径，既要能被叙国内各政治、宗教、武装派别接纳，又要争取得到国际社会支持。

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