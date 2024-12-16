本报记者 时元皓

“在中国共产党的领导下，中国经济社会不断发展，取得了举世瞩目的伟大成就。”巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯日前在接受本报记者专访时表示。

关注中国发展多年来，最令皮雷斯印象深刻的，是中国在脱贫攻坚方面取得的历史性成就。“中国的减贫政策和实践，例如精准扶贫、产业扶贫等都对广大发展中国家具有借鉴意义。”皮雷斯说。

皮雷斯曾担任巴西圣保罗州立大学孔子学院巴方负责人，自2007年至今，他曾10多次到访中国，见证了十几年间中国的巨大发展变化。“记得第一次到武汉时，武汉市区长江上的大桥仅有几座。”皮雷斯回忆道，此后他每次去武汉，都会观察长江两岸的变化。“现在已有10余座大桥横跨在长江武汉段上，景象壮观。中国地铁、隧道、机场、高铁等交通基建领域的变化也令我印象深刻。这种‘每次都有新发现’的感觉非常美好，我非常憧憬下一次访问中国。”皮雷斯说。

“行走在中国的大街小巷，我最大的感受就是安全。”皮雷斯说，“中国重视增进民生福祉，拥有良好的社会治理水平。这是很多在华生活过的外国人的共同感受。”

“中国持续推进改革开放，在实现自身发展的同时积极融入全球经济，为世界发展与繁荣不断注入动力。”皮雷斯认为，中国提出共建“一带一路”倡议，为共建国家提供必要投资，帮助其提高生产力、创造就业机会。“中国还通过举办进博会、服贸会等国际展会，不断扩大高水平对外开放，为世界经济贸易发展贡献力量。”

皮雷斯表示，世界面临地区冲突加剧，保护主义、单边主义抬头等复杂形势，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议非常重要。中国积极参与并引领全球治理体系改革，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

今年是中国和巴西建交50周年，不久前，中巴双方将中巴关系定位提升为携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，同时将共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接。“巴西与中国的合作富有成效，未来发展潜力巨大。”皮雷斯说，除了日益紧密的经贸联系外，两国在科技、能源、金融等各领域合作不断深化，合作水平向着更高质量、更高水平的方向迈进。例如，中国大力投资巴西清洁能源和电动汽车领域，有助于促进巴西的“再工业化”。“期待巴中两国战略互信和各领域合作持续深化，更好地造福两国人民。”皮雷斯说。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)