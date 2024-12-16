韩 萌

经贸人文的交融互促成为中希关系发展的鲜明特点，两国关系的蓬勃发展为全球合作树立典范，为推动构建人类命运共同体增添动力

今年11月，由中希共同举办的首届世界古典学大会在北京举行，大会宣布在雅典设立中国古典文明研究院，为推动世界古典文明研究交流、促进人类文明传承发展搭建桥梁。中国、希腊是东西方古老文明的发源地，深厚的文明积淀为两国关系持续发展、务实合作不断深化提供了精神滋养。近年来，两国互利合作成果涌现，双方人民不断走近，进一步凝聚了加强文明交流互鉴的共识。

中希经贸合作日益升温，切实促进共同发展。两国高质量共建“一带一路”持续推进，双边贸易额2021年首次突破100亿美元大关，此后连续保持增长态势，2023年已近136亿美元。今年上半年，希腊对华出口同比增加23.8%，越来越多希腊商品进入中国市场。中希投资合作日趋紧密，一大批中资企业落户希腊，互惠双赢的合作为中希关系稳步发展增添强劲动力。

经贸合作不仅为中希双边生产要素的有序流动与资源的高效配置提供条件，也为两国人文交往创造了大量机遇。比雷埃夫斯港已成为地中海沿岸第一、欧洲第四大综合性港口，为当地直接创造就业岗位3000多个，间接创造就业岗位1万多个。通过积极履行社会责任，该项目也在促进民心相通、推动文明互鉴方面发挥了积极作用。旅游业是希腊的支柱产业。为了满足不断攀升的赴希旅游需求，中国国际航空公司将北京和雅典之间的直航航班从此前每周3班增加至每周5班，吉祥航空也开通了每周3班上海至雅典直航服务。

不断加强的人文交流，为中希深化务实合作增添了动力。中希同为文明古国，两国人民有天然的亲近感。中希对古老文明的持续守护、对彼此智慧的欣赏借鉴，为双方赓续友谊注入不竭动力，为中希务实合作提供文明滋养。从教育合作到学术对话，从文化交流到青年互访，中希在文化、教育、旅游等方面合作亮点纷呈。目前希腊高校已开设4所孔子学院和全球首家“网络中文课堂”；中国社会科学院与希腊拉斯卡瑞德斯基金会合作成立了希腊中国研究中心，为两国人文交流提供了平台；中希多所大学在雅典合作成立中希文明互鉴中心。

中希在经济发展与文化传承的交融互动中携手共进，为两国关系深化持续赋能。经贸人文的交融互促成为中希关系发展的鲜明特点，两国关系的蓬勃发展为全球合作树立典范，为推动构建人类命运共同体增添动力。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究室副主任）

《 人民日报 》（ 2024年12月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)