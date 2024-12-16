■ 受访专家：云南大学“一带一路”研究院/区域国别研究院研究员 罗圣荣

满载货物的列车驶出老挝万象站，向中国昆明进发。

杨永全摄（新华社发）

老挝国家广播电台报道称，中老铁路在探索“澜湄快线+跨境电商业务”等国际运输新模式方面的积极尝试和创新举措，为区域经济繁荣注入新的活力与希望。

“中老铁路成为泰国货物跨境出口的重要通道。”日本《日经亚洲》报道称，老挝泰国跨境铁路客运列车今年开通运行，与中老铁路实现了“无缝衔接”。尽管泰国和中国互不接壤，但铁路实现了中老泰相连接，促进了跨境物流和贸易。

在中老铁路老挝段，有这样两班列车：每天上午，K12次列车从老挝首都万象开往磨丁；下午，K11次列车从磨丁开往万象。两班列车发车前，工作人员都会将装满货物的快递箱搬进车厢。

今年2月20日，负责中老铁路老挝段运营工作的老中铁路有限公司首次在当地开通快递运输业务，列车在万象和磨丁间往返运送快递货物，实现“零、散、小”货物“当日送达”，已累计运送快递约94万件。这项新业务为老挝电商行业发展带来机遇。

这是中老铁路强劲“带货”实力的一个缩影。截至今年12月2日，中老铁路已累计运输货物4830万吨，跨境运输商品种类也已从最初的500多种拓展到现在的3000多种。

中老铁路通车运行3年来，显著降低区域内贸易的运输成本和时间成本，为跨境电商发展提供有力支撑，刺激贸易活动增长。以前，老挝的高附加值农产品，因运输条件限制，出口规模小且损耗大。中老铁路开通后，运输时效性大幅提升，农产品货物能搭乘冷链进入电商平台，同时中国各类工业制成品也能更高效地运往老挝。

当前，中老铁路已成为东南亚交通网络的重要补充，与公路、水运等交通方式形成有效衔接，构建立体的交通体系，为跨境电商物流提供多样化选择。在老挝万象，中老铁路与公路运输的紧密配合提高货物运输的灵活性和时效性，降低物流成本，提升运营效率。

中老铁路正着力打造跨境电商试验区，积极申报中国（西双版纳）跨境电商综合试验区，建成磨憨口岸国际快件监管中心跨境电商监管作业场所。老挝一些铁路沿线城市也设立了经济特区和工业园区，吸引众多中国和其他国家企业入驻。物流园区和仓储中心等加速建设、沿线基础设施不断完善，为跨境电商企业提供更优发展环境。

随着中老铁路“黄金线路”效应不断释放，泰国、柬埔寨等东南亚国家也参与到铁路合作中来，形成更广阔的“贸易圈”。3年来，中老铁路跨境货物运输已辐射至泰国、越南等19个国家和地区。活跃的跨境贸易有利于促进区域资源优化配置，提升经济效率。

未来，中老铁路在铁路国际联运方面有广阔发展前景。中老铁路正积极探索“澜湄快线+跨境电商”“中老铁路+中欧班列”“中老铁路+西部陆海新通道班列”等国际运输新模式，开通运营中老、中越国际冷链货运班列，不断提升跨境运输能力。

依托中老铁路运力，接下来，区域跨境电商合作有望在多方面继续推进。在农业合作方面，区域内有望开展农产品品牌合作，依据国际市场需求，打造特色、有机、绿色农产品品牌，通过跨境电商推往国际市场；在服务业合作创新方面，中老铁路有望整合沿线自然风光、历史文化和民俗风情资源，推动跨境电商与旅游业深度融合，通过跨境电商平台推出特色旅游产品。

中老铁路有望为跨境电商提供更高效、便捷的物流服务，进一步降低物流成本，提高商品竞争力。通过“澜湄快线+跨境电商”等模式，中老铁路将加快电商货物运输速度，满足区域消费者对配送时效的需求。

（本报记者 林子涵采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)