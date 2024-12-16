——中国侨联“亲情中华”艺术团走进南非

细腻婉转的京剧唱段，独具特色的民族舞蹈，悠扬的二胡曲……中国侨联“亲情中华”艺术团日前在南非约翰内斯堡举行慰侨演出，精彩纷呈的节目引发观众深切共鸣。

“亲情中华”艺术团在约翰内斯堡连演两场。歌曲《故乡的云》唱出浓浓思乡情，二胡曲《鸿雁》呈现出辽阔草原的美景，舞蹈《年年有余》寄托着家乡父老的祝福，歌曲《我爱你，中国》唱出中国人的骄傲与自豪……节目高潮迭起，观众不时报以热烈的掌声和喝彩。

中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江在演出前致辞说，“亲情中华”作为中国侨联知名慰侨文化品牌，深受海外侨胞和各国民众喜爱，也是各国人民深入了解中国文化的重要窗口。

北京歌剧舞剧院独唱演员金响感动地说：“演唱时，观众自发与我互动，还和我一同高声歌唱。那一刻，让我觉得大家的心始终紧紧相连。”北京京剧院领衔主演、梅派第三代男旦传承人胡文阁说：“最是乡音解乡愁，希望通过我的表演给大家带来祖国的温暖。”中央歌剧院国家一级演员翟今起演唱了歌剧《卡门》中的经典唱段《哈巴涅拉》，“这首歌的音乐元素源于非洲一种舞曲。从这首歌中能感受到文化交流碰撞的力量”。

来自重庆的华侨郑紫轩带着一双儿女前来观看演出。“孩子们虽然在南非出生，但他们的心依然是中国心。这次演出正是让他们感受中华文化魅力的好机会。”

为给旅非侨胞带来高水准文艺盛宴，“亲情中华”艺术团提前数月开始筹备，精心编排节目，在博茨瓦纳和南非的演出共吸引约4000名观众到场观看。“对我们久居海外的游子来说，能欣赏到这么高质量的中国节目，机会格外难得，内心分外激动。”已在南非工作生活30多年的华侨沈少波说。

（据新华社电 记者高蕾、白舸）

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