侨胞点赞“医疗惠侨”提供周到服务——

本报记者 彭训文

卡塔尔侨胞通过“天府云医·海外惠侨远程医疗站”进行线上咨询。

四川省侨办供图

近段时间以来，一些侨乡推出医疗惠侨举措，通过建立侨胞诊疗中心、开展远程医疗、上门义诊等方式，为华侨华人和归侨侨眷提供周到的医疗服务。

“医侨共建”，让利侨胞

“体检是个大工程，没想到线上联系就解决了我的担心。我不用考虑该挂什么科、需要做什么检查，医院会提供全流程服务。”近日，谈及在浙江省丽水市青田县的体检经历，匈牙利华侨陈先生连连点赞。他通过当地“侨胞诊疗中心”预约服务，回国后第二天就顺利完成了体检。

为了让侨胞看病就医更便捷，今年7月，青田县人民医院与多家侨团签订“侨医合作协议”，针对侨胞医疗需求，提供个性化、一站式服务。

“家乡的医疗服务很贴心，我感受到了‘娘家人’的温暖。”意大利华侨华人总商会秘书长夏戈特说，去年父亲生病，自己短时间内赶不回来，最终丽水为侨服务志愿者协会志愿者将他年迈的父亲送到丽水市区治疗。

为进一步提升惠侨惠民医疗服务水平，各地通过“医侨共建”等活动，有效提升广大侨胞侨眷的获得感、幸福感和归属感。

近日，福建省福州市侨联与福州市中医院携手共建当地首个海外侨胞医疗服务点。福州市中医院将为侨胞提供包括开通就诊绿色通道、制定专属健康体检、检后干预方案等医疗服务。

在广东省汕头市，澄海区人民医院近期加挂汕头市华侨医院牌匾。该院还推出“八个一”惠侨措施，涵盖一个惠侨服务办公室、一条惠侨医疗绿色通道、一个华侨医学中心、一年一次惠侨免费健康体检、一支惠侨医疗志愿服务队、一个惠侨远程医疗服务平台、一个惠侨国际学术合作交流平台、一个惠侨医疗救助基金。

“汕头市华侨医院既服务华侨，也可作为华侨医生服务家乡人民的平台。”国际潮团总会执行主席陈幼南介绍，国际潮籍博士团成立近10年来，注册会员中有超过1000名医生，他们大多有能力也有意愿通过各种方式服务家乡。国际潮团总会将努力促进汕头市华侨医院和华侨医生携手合作。

在湖北省谷城县，当地通过设立11家“为侨健康服务站”，使侨界人士就医看病拿药更方便。谷城县侨联主席陈琳介绍，服务站包含医院、医疗企业，统一挂牌认证、统一服务标准，在专家预约、上门接诊、健康体验、慢病治疗等方面优先照顾侨胞侨属，优惠项目和幅度根据实际情况浮动，最大限度让利侨胞侨属。

“线上诊疗”，架连心桥

“中医有没有控制血糖的方法？”“湿疹一直不好怎么办？”近日，在“天府云医·海外惠侨远程医疗站（委内瑞拉站）”启动仪式上，四川省中西医结合医院专家与委内瑞拉侨胞成功开展首次线上问诊。委内瑞拉华助中心主任李锦盛表示，远程医疗站启用后将全力做好管理和维护，用好用足中医药特色资源。

2021年以来，四川省侨办持续推进海外惠侨远程医疗站建设，探索筹建海外中医中心，积极满足侨胞对中医诊疗、中医文化传播的常态化需求。目前，四川省侨办联合四川省中医药管理局及省内优质医疗机构，已建成并启用9个“天府云医·海外惠侨远程医疗站”，开展线上义诊、健康咨询、中医药文化及养生讲座360余场次，广受海外侨胞好评。

侨胞身处海外，接受中医诊疗的机会较少。近年来，一些地方探索通过线上诊疗方式，及时为侨胞提供医疗服务。

“医生非常专业，经验也很丰富，他们认真听我讲述病史、症状等情况，让我对康复更有信心。”旅居俄罗斯莫斯科20多年的侨胞应国平，不久前通过“中医为侨”应用的视频连线方式，接受浙江省温州市中医院医生在线会诊。

“中医为侨”应用设立了线上诊疗服务、海外中医服务等模块，侨胞可以上传个人基本信息、过敏史、病史及病理相关检查或病例等信息，形成独有的个人医疗档案。在线上，侨胞能够了解各医院科室医生的就诊时间，选择就近的线下海外服务点；也可以向医生发送病情和病例报告等，等待医生解答。在问诊结束后，侨胞可以实时查看就诊信息、医生开具的处方。

温州市还出台《温州市为侨医疗服务工作制度》，制定了12项贴心服务措施，包括推出为侨医疗网络直播活动，定期开展健康科普、中医养生系列讲座，组建为侨医疗志愿者队伍，为侨胞提供线上咨询服务等。

侨康驿站，放松身心

“在侨康驿站，我们不仅可以学习健康养生知识，有需要的街坊还可以进行康复训练。”江苏省淮安市淮阴区侨眷张梦云，在新建成的侨康驿站体验一番后，十分高兴。

侨康驿站是淮阴区侨联进一步做好为侨服务的一个重要探索。区侨联与区残联常态化组织医学专家来此义诊会诊，方便广大侨胞侨眷在“家门口”接受健康科学的养生理念，侨胞侨眷中的残疾人、老年患者、慢性病患者等能接受优质专业的康复训练。

基层活动阵地是聚集侨心侨力的重要载体。近来，一些地方邀请名医专家走进社区，为归侨侨眷开展义诊和帮扶。在云南昆明，由医疗专家和侨界代表组成的暖侨医疗志愿服务团为归侨侨眷开展健康检查，免费发放常用药品；江苏省侨联、江苏省中医药管理局、南京中医药大学不久前联合发布《江苏省中医药惠侨行动计划》，常州、泰州等地举行了多场中医惠侨活动；海南省侨联与海南省侨爱公益基金会设立“大病救助”专项基金，深入基层开展侨界群众大病专项救助工作。

“回到家乡，在康旅中心感受中医药文化，身心得到休养和放松。”不久前，菲华各界联合会常务委员许少镗来到海外华侨华人（泉州）康旅中心进行了体验。这个中心通过整合福建泉州颐和医院、泉州八仙过海旅游度假区等资源，融入当地中医药特色疗法和养生理念，建设康养、旅游、文化、休闲等多种元素融合的康旅服务体系，为华侨华人提供多元体验。

许少镗在菲律宾从事旅游服务业，如今在家乡找到了新的链接点，“我会在海外着力推广这个项目，吸引更多侨胞来泉州体验归家康养之旅”。

(责编：杨光宇、胡永秋)