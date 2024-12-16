新华社金沙萨12月14日电（记者史彧）由中国政府援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心14日举行落成典礼。刚果（金）总统齐塞克迪和总理图卢卡等出席，齐塞克迪为项目剪彩。

齐塞克迪在视察该项目时说，这一项目凝结了两国人民的智慧和汗水，项目将充分释放刚果（金）文化产业潜能，有助于将刚果（金）打造成区域文化交流的枢纽。

刚果（金）文化部长埃隆贝在致辞中说，中国政府援建的人民宫、烈士体育场以及金沙萨中部非洲文化艺术中心等项目是刚中合作的例证。该项目的落成将为刚果（金）文化创新发展打开新局面，加强非洲各国文化互鉴交流。

刚果（金）高等教育部长松博说，两国合作成果在刚果（金）街头巷尾随处可见，刚中友好深入人心。

中国驻刚果（金）大使赵斌在致辞中说，这一项目的顺利竣工为金沙萨增添了一座标志性建筑，为中刚两国关系增添了一座新的里程碑。项目将有效改善刚果（金）文化基础设施，满足刚果（金）人民日益增长的文化需求，将成为培养刚果（金）未来艺术家的摇篮，成为刚果（金）重要的文化展示窗口与交流平台。

金沙萨中部非洲文化艺术中心位于刚果（金）首都金沙萨的凯旋大道，其主体由文化中心和刚果（金）国家艺术学院构成，包括一个2000座规模的大剧院、一个800座规模的小剧院和一个可容纳2000名学生的国家艺术学院校区。2019年，齐塞克迪为该项目奠基。

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